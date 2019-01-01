Пилоты были не готовы. В трагедии с SSJ-100 обвинили экипаж
Авиаэксперты в эфире НСН сошлись во мнении, что катастрофы SSJ-100 в Москве можно было бы избежать, действуй экипаж более профессионально.
В катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) 5 мая в столичном аэропорту «Шереметьево», вероятнее всего, виноваты пилоты. К такому выводу можно прийти, основываясь на посекундно восстановленной истории трагедии с бортом.
Он загорелся при приземлении, жертвами стал 41 человек. еще трем десяткам удалось спастись.
Как пишет «Ъ», через 15 минут после взлета в нос самолета действительно ударила молния. Грозовая защита лайнера отключила генераторы. Таким образом, судно автоматически перешло на электроснабжение от аккумуляторных батарей. Включился режим прямого управления полетом.
Однако такая ситуация не является патовой, возможно спокойное приземление. При необходимости экипаж мог зайти на второй круг.
И расшифровка бортового самописца показала, что пилотам действительно удалось зайти на посадку со второй попытки, но они перелетели расчетную точку приземления. Дотянув до середины взлетно-посадочной полосы, самолет все еще не коснулся ее колесами. Экипаж принял решение «прижимать» лайнер к земле.
Непосредственно перед приземлением пилоты резко увеличили режим работы двигателей и опустили нос. Это и стало причиной катастрофы. Передняя стойка шасси сжалась и подбросила лайнер вверх, борт несколько раз отскочил от ВПП. В этом случае нужно прекратить посадку и начинать экстренный взлет. Но экипаж этого не сделал. Между тем, задние стойки шасси продавили топливные баки машины, из которых вытек керосин и спровоцировал пожар.
В том, что катастрофы можно было бы избежать, действуя пилоты более профессионально и согласованно, НСН уверил пилот-инструктор Андрей Краснопёров.
«Если пилот понял, что самолёт отскочил от земли или он перебрал, «лишку взял», как говорят лётчики, – надо давать максимальные обороты, уходить на второй круг и заходить ещё раз. В данной ситуации самолёт без скорости, управляемость минимальная, эффективность в руле минимальная – он просто падает и ломает стойку» – подчеркнул профессиональный пилот-инструктор.
Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в эфире НСН также возложил вину за трагедию на экипаж SSJ-100.
«Экипаж недостаточно подготовлен не по своей вине был для выполнения ручной посадки на этом типе самолетов. Для линейных летчиков нет подготовки именно к ручной посадке при отказе всех систем управления электроникой на данном воздушном судне. И это уже принципиальная ошибка системности подготовки к полетам на данном типе самолетов. Такую посадку вручную выполняют с инструктором либо специально подготовленные летчики, либо испытатели. Это недостаток конструктивных факторов этого самолета, которые повлияли на ситуацию и привели к катастрофе», — утверждает Владимир Попов.
Добавим, Следственный комитет ведет расследование причин трагедии.
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