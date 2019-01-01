Левый пластик и плохие запчасти. SSJ 100 полностью перепроверят
Эксперты рассказали НСН о проблемных местах лайнера, сгоревшего в «Шереметьеве».
Проверить системы лайнера Sukhoi Superjet 100 на соответствие сертификационным требованиям просят Минтранс в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). С таким обращением к главе ведомства Евгению Дитриху обратились члены АЭВТ, сообщает «Коммерсант». По их мнению, после трагедии в «Шереметьеве» следует проверить систему защиты судна от поражения статистическим электричеством, а также на прочность кессона крыла и шасси. Помимо этого, вопросы у экспертов вызывают и система управления полетом и силовой установкой самолёта, защита салона при внешнем пожаре и программа тренировок экипажей.
Вопросы к состоянию судна возникли и у собеседников НСН. Так, авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич заявил, что главной проблемой самолёта Sukhoi Superjet 100 является плохое снабжение запчастями.
«Все, что происходило с “Суперджетом” до сих пор, отчасти не связано с самолётом или его техническим состоянием. Дело в том, что самолёт новый, вышел на линию неполных 8 лет. У него было достаточно много детских болезней, они в той или иной степени были решены. Дальше возникают вопросы, которые связаны с тем, что до сих пор не смогли организовать нормальное обслуживание, сервис, снабжение запчастями. Это не головная боль пассажиров, а проблема компании, которая эксплуатирует, потому что самолёт, который стоит на земле, приносит убытки, а тот, который летает, приносит прибыль. А налет у “Суперджетов” был 3-3,5 часов в сутки самый малый. Это проблема плохого снабжения запчастями, сервиса и так далее», — рассказал авиаконструктор.
Проблемы у «Суперджета» не только с запчастями. Использование несертифицированного пластика во многом способствовало быстрому возгоранию лайнера, рассказал в эфире НСН президент Союза Адвокатов России, представитель потерпевших в 8 авиакатастрофах, доктор юридических наук Игорь Трунов.
«Пластик, который используется в самолётах, не должен давать такое количество дыма. Пластик, который используется в самолётах, не может быть таким канцерогенным и не может отравить человека с такой скоростью. Это вторая серия “Хромой лошади”», — заявил Игорь Трунов.
Напомним, 5 мая авиалайнер Sukhoi Superjet 100, следовавший из Москвы в Мурманск, сгорел после экстренной посадки. Погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. СК РФ рассматривает в качестве основных причин катастрофы недостаточную квалификацию пилотов «Аэрофлота», диспетчеров, проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолёта.
Добавим, инициатива АЭВТ проверить лайнер на соответствие стандартам не вызвала энтузиазма у ОАК, выпускающей SSJ 100. Там считают её давлением на комиссию по расследованию происшествия и ссылаются на подтверждения сертификации типа EASA. В Минтрансе утверждают, что обращение в их адрес не поступало.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей