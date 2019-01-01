Левый пластик и плохие запчасти. SSJ 100 полностью перепроверят

Проверить системы лайнера Sukhoi Superjet 100 на соответствие сертификационным требованиям просят Минтранс в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). С таким обращением к главе ведомства Евгению Дитриху обратились члены АЭВТ, сообщает «Коммерсант». По их мнению, после трагедии в «Шереметьеве» следует проверить систему защиты судна от поражения статистическим электричеством, а также на прочность кессона крыла и шасси. Помимо этого, вопросы у экспертов вызывают и система управления полетом и силовой установкой самолёта, защита салона при внешнем пожаре и программа тренировок экипажей.

Вопросы к состоянию судна возникли и у собеседников НСН. Так, авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич заявил, что главной проблемой самолёта Sukhoi Superjet 100 является плохое снабжение запчастями.

«Все, что происходило с “Суперджетом” до сих пор, отчасти не связано с самолётом или его техническим состоянием. Дело в том, что самолёт новый, вышел на линию неполных 8 лет. У него было достаточно много детских болезней, они в той или иной степени были решены. Дальше возникают вопросы, которые связаны с тем, что до сих пор не смогли организовать нормальное обслуживание, сервис, снабжение запчастями. Это не головная боль пассажиров, а проблема компании, которая эксплуатирует, потому что самолёт, который стоит на земле, приносит убытки, а тот, который летает, приносит прибыль. А налет у “Суперджетов” был 3-3,5 часов в сутки самый малый. Это проблема плохого снабжения запчастями, сервиса и так далее», — рассказал авиаконструктор.