Девять секунд на взлёт. Могли ли пилоты спасти SSJ-100?

Эксперты после расшифровки записей параметрических самописцев назвали фатальную ошибку экипажа, которая стала причиной трагедии с пассажирским лайнером Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100).

Как пишет «Ъ», из-за попавшей в лайнер молнии бортовой компьютер судна перестал автоматически корректировать возможные ошибки пилотов, а генераторы самолета отключились. Но это не означало, что шансов на благополучное приземление у экипажа не было.

Экипаж к тому же опасно разогнал лайнер перед самым приземлением и опустил нос. Передняя стойка шасси сжалась и подбросила лайнер вверх, борт несколько раз отскочил от ВПП.

Как написано в инструкции в этом случае нужно прекратить посадку, и начинать экстренный взлет. Но экипаж этого не сделал. В итоге задние стойки шасси продавили топливные баки машины, из которых вытек керосин и спровоцировал пожар.