Девять секунд на взлёт. Могли ли пилоты спасти SSJ-100?
Заслуженный пилот СССР в эфире НСН заявил, что вина экипажа есть, но важно точно знать, как работали системы самолета.
Эксперты после расшифровки записей параметрических самописцев назвали фатальную ошибку экипажа, которая стала причиной трагедии с пассажирским лайнером Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100).
Как пишет «Ъ», из-за попавшей в лайнер молнии бортовой компьютер судна перестал автоматически корректировать возможные ошибки пилотов, а генераторы самолета отключились. Но это не означало, что шансов на благополучное приземление у экипажа не было.
Экипаж к тому же опасно разогнал лайнер перед самым приземлением и опустил нос. Передняя стойка шасси сжалась и подбросила лайнер вверх, борт несколько раз отскочил от ВПП.
Как написано в инструкции в этом случае нужно прекратить посадку, и начинать экстренный взлет. Но экипаж этого не сделал. В итоге задние стойки шасси продавили топливные баки машины, из которых вытек керосин и спровоцировал пожар.
Экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов. обсуждая с НСН эти предположения, призвал дождаться официальной расшифровки переговоров пилотов, чтобы сделать правильные выводы.
«Это некомпетентные рассуждения о том, чтобы после отскока уйти на второй круг. Реактивные двигатели 9 секунд выходят на взлётный режим. А 9 секунд – это очень много, за это время могла усугубиться ситуация. Комиссия должна разобраться, как электроника после попадания молнии оказала влияние на органы управления. Электрика дает команду, моторчик запускается и приводит рули в нужное положение. Могла ли молния повлиять и вывести систему из строя?», - полагает Смирнов.
Добавим, что официальное расследование еще продолжается, свои результаты СКР пока не представил.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Выступление Небензи в Совбезе ООН жестко пресекли
- Новости за ночь: Названо число россиян, скрывающих свои доходы
- Непобедимая сила юмора. Западные СМИ об инаугурации Зеленского
- В США назвали штаты, компрометированные Россией в 2016 году
- Усманов отрицает причастность к кадровым решениям в «Коммерсанте»