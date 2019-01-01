Илья Черт: Виноваты сами авиакомпании

Удивление лидера группы «Пилот» вызывает и еще одно правило, бытующее в российской гражданской авиации. Не будь его, возможно, не случилось бы катастроф, подобных шереметьевской, и многие жизни были бы сохранены.

«У нас есть еще такой негласный приказ не брать бывших военных летчиков на гражданскую авиацию. Они как раз привыкли ко всяким экстремальным условиям вождения самолета. Военный летчик в подобных ситуациях явно справился бы. И люди бы выжили», - убежден собеседник агентства.

Знает Илья Черт и пути исправления сложившегося в гражданской авиации страны положения дел.

«Я думаю, что начальникам нужно меньше бояться за свою шкуру и за свое кресло и больше заботиться о тех людях, которых они перевозят. Человеческая жизнь превыше всего – вот это правило должно быть везде, в том числе и в наших авиакомпаниях. Летчик, если он спас пассажиров, какие бы действия он не предпринял, но если он спас самолет и уж тем более пассажиров, то я считаю, что он герой, а не человек, которого нужно увольнять! А у нас в России, извините, все через…»





Давний девиз «Национальной Службы Новостей» «Музыканты - о политике. Политики - о музыке» получил свою реализацию в одноименном информационном проекте, где первые лица политического Олимпа высказывают свое мнение о самых актуальных событиях музыкального мира, а ведущие музыканты делятся мыслями о современной политической ситуации в стране и в мире.

