Илья Черт: Виноваты сами авиакомпании
Лидер группы "Пилот" о выводах Генпрокуратуры по состоянию гражданской авиации РФ.
В российской авиации – серьезные проблемы, которые Генеральная прокуратура требует решить уже несколько лет, - заявил глава надзорного ведомства Юрий Чайка. Катастрофа 5 мая в аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet-100 вновь их обозначила, - отметил генпрокурор, выступая перед депутатами Госдумы. Вот лишь некоторые наиболее заметные положения. Проведенные Генпрокуратурой проверки гражданской авиации выявили более 400 самолетов, в конструкцию которых были внесены изменения «без проведения необходимых исследований и проведения сертификационных работ». Госпрограмма обеспечения безопасности полетов не соответствует международным требованиям и «не актуализирована с 2008 года». До сих пор не разработаны все необходимые документы по сертификации авиатехники и ее производителей и подготовке персонала, не утверждены правила наземного технического обслуживания воздушных судов. «Вскрывались факты неполного прохождения летным персоналом программ подготовки», только в 2017 году от выполнения полетов были отстранены 550 пилотов, - сказал Ю.Чайка.
А выводы генпрокурора вполне закономерны, - заметил в эфире НСН музыкант, лидер группы «Пилот» Илья Черт. Показав при этом весьма глубокое знание предмета.
«Причины, насколько я знаю, кроются в инструкциях самих же авиакомпаний, которые всячески не позволяют летчикам переходить на ручное управление самолетом, а поэтому спустя рукава они учат их этому. Также, я знаю, в инструкциях многих авиакомпаний российских присутствует такой момент, что они чрезвычайно негативно относятся, например, к уходу на второй круг. Это часто грозит летчикам дисквалификацией и увольнением. Это факт!»
Удивление лидера группы «Пилот» вызывает и еще одно правило, бытующее в российской гражданской авиации. Не будь его, возможно, не случилось бы катастроф, подобных шереметьевской, и многие жизни были бы сохранены.
«У нас есть еще такой негласный приказ не брать бывших военных летчиков на гражданскую авиацию. Они как раз привыкли ко всяким экстремальным условиям вождения самолета. Военный летчик в подобных ситуациях явно справился бы. И люди бы выжили», - убежден собеседник агентства.
Знает Илья Черт и пути исправления сложившегося в гражданской авиации страны положения дел.
«Я думаю, что начальникам нужно меньше бояться за свою шкуру и за свое кресло и больше заботиться о тех людях, которых они перевозят. Человеческая жизнь превыше всего – вот это правило должно быть везде, в том числе и в наших авиакомпаниях. Летчик, если он спас пассажиров, какие бы действия он не предпринял, но если он спас самолет и уж тем более пассажиров, то я считаю, что он герой, а не человек, которого нужно увольнять! А у нас в России, извините, все через…»
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