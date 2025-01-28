Кокорин рассказал о нежелании возвращаться в Россию

Кокорин признался, что скучает лишь по близким людям, которые гостят у него на Кипре. Он также отметил, что не понимает, чем сейчас заниматься в России. «Киношку ходить смотреть? По Патрикам лазать? Когда-то мы давно все это увидели, застали, пережили. Поэтому большого кайфа не испытываю», — подчеркнул футболист.

Ранее выступающий за «Монако» россиянин Александр Головин стал лучшим футболистом 2024 года в России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

