Кокорин рассказал о нежелании возвращаться в Россию

Нападающий футбольного клуба «Арис», российский футболист Александр Кокорин рассказал, что не хочет возвращаться в Россию. Об этом спортсмен заявил в интервью YouTube-каналу Smol talk, ведущим которого является выступающий за «Краснодар» футболист Федор Смолов.

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Кокорин признался, что скучает лишь по близким людям, которые гостят у него на Кипре. Он также отметил, что не понимает, чем сейчас заниматься в России. «Киношку ходить смотреть? По Патрикам лазать? Когда-то мы давно все это увидели, застали, пережили. Поэтому большого кайфа не испытываю», — подчеркнул футболист.

Ранее выступающий за «Монако» россиянин Александр Головин стал лучшим футболистом 2024 года в России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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