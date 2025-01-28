Кокорин рассказал о нежелании возвращаться в Россию
Нападающий футбольного клуба «Арис», российский футболист Александр Кокорин рассказал, что не хочет возвращаться в Россию. Об этом спортсмен заявил в интервью YouTube-каналу Smol talk, ведущим которого является выступающий за «Краснодар» футболист Федор Смолов.
Кокорин признался, что скучает лишь по близким людям, которые гостят у него на Кипре. Он также отметил, что не понимает, чем сейчас заниматься в России. «Киношку ходить смотреть? По Патрикам лазать? Когда-то мы давно все это увидели, застали, пережили. Поэтому большого кайфа не испытываю», — подчеркнул футболист.
Ранее выступающий за «Монако» россиянин Александр Головин стал лучшим футболистом 2024 года в России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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