Суд отклонил иск экс-футболиста Мамаева о взыскании с бывшей жены 10 млн рублей

После расторжения брака Мамаев обвинил свою бывшую жену в неосновательном обогащении, так как переводил ей в период брака значительные суммы денег. В иске речь шла о 10 миллионах рублей, которые он предполагал вернуть.

«В удовлетворении исковых требований Павла Мамаева к Алане Мамаевой о взыскании неосновательного обогащения отказано», – говорится в постановлении суда.

Ранее адвокат экс-супруга Алсу заявил о новом иске, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

