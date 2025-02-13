Суд отклонил иск экс-футболиста Мамаева о взыскании с бывшей жены 10 млн рублей

Пресненский районный суд Москвы отклонил иск бывшего члена сборной РФ по футболу Павла Мамаева к бывшей супруге Алане, сообщает агентство «Москва».

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После расторжения брака Мамаев обвинил свою бывшую жену в неосновательном обогащении, так как переводил ей в период брака значительные суммы денег. В иске речь шла о 10 миллионах рублей, которые он предполагал вернуть.

«В удовлетворении исковых требований Павла Мамаева к Алане Мамаевой о взыскании неосновательного обогащения отказано», – говорится в постановлении суда.

Ранее адвокат экс-супруга Алсу заявил о новом иске, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
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