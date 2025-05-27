«Краснодар» объявил об уходе лучшего бомбардира команды Федора Смолова
Футбольный клуб «Краснодар» объявил об уходе лучшего бомбардира команды Федора Смолова в связи с истечением срока контракта.
Смолов вместе с «Краснодаром» впервые стал чемпионом России в сезоне-2024/25.
Помимо Смолова клуб покидают Юрий Дюпин и Юрий Газинский.
Напомним, 24 мая счет в домашнем матче «Краснодара» с «Динамо» — 3:0, результат помог кубанской команде отстоять первенство в турнирной таблице.
Ранее президент РФ Владимир Путин лично поздравил главного тренера ФК «Краснодар» Мурада Мусаева и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева с победой команды в чемпионате РПЛ-2025, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru