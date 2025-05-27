«Краснодар» объявил об уходе лучшего бомбардира команды Федора Смолова

Футбольный клуб «Краснодар» объявил об уходе лучшего бомбардира команды Федора Смолова в связи с истечением срока контракта.

Футбольный клуб «Краснодар» впервые стал чемпионом России по футболу

Смолов вместе с «Краснодаром» впервые стал чемпионом России в сезоне-2024/25.

Помимо Смолова клуб покидают Юрий Дюпин и Юрий Газинский.

Напомним, 24 мая счет в домашнем матче «Краснодара» с «Динамо» — 3:0, результат помог кубанской команде отстоять первенство в турнирной таблице.

Ранее президент РФ Владимир Путин лично поздравил главного тренера ФК «Краснодар» Мурада Мусаева и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева с победой команды в чемпионате РПЛ-2025, напоминает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Пресс-служба ФК "Краснодар / fckrasnodar.ru
ТЕГИ:КраснодарФутболФутболистыФутболист

Горячие новости

Все новости

партнеры