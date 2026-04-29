США продлили лицензию на операции по продаже международных активов «Лукойла»

Власти США до 30 мая продлили лицензию на операции по продаже международных активов «Лукойла». Об этом сообщает пресс-служба американского Минфина.

Румыния ввела надзор за принадлежащими «Лукойлу» предприятиями

Уточняется, что речь идёт об операциях, необходимых для ведения переговоров по продаже, отчуждению или передаче Lukoil International GmbH, а также связанных с лицензией работ по техническому обслуживанию .

«Продление даст дополнительное время для завершения переговоров и оформления соответствующих соглашений», - подчеркнули в ведомстве.

Ранее власти Молдавии разрешили использовать имеющиеся запасы топлива «Лукойла» для возобновления работы части АЗС компании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
