От индикатор до кода: Какую роль играют мемы в интернете и общении
Нельзя заменить школьный курс истории мемами, однако их применение сегодня уместно не только в неформальном общении, сообщила НСН Юлия Дубинина.
На фоне развития клипового мышления мемы являются не просто смешной картинкой, а контентом, который объединяет тест и контекст, порой заменяя собой целую статью, заявила в беседе с НСН блогер и юрист Юлия Дубинина.
Фраза «Можно, а зачем?», прозвучавшая во время интервью российского блогера с представителем «АвтоВАЗа» набрала 294,2 тысячи упоминаний в СМИ и стала самым популярным мемом в российских соцмедиа в первом квартале 2026 года, пишет ТАСС со ссылкой на результаты исследования Brand Analytics. Также среди мемов-лидеров – «Фа втфа пепе шнейне», «Мой 2016-й», «Сикс Сэвен», «Данил Колбасенко», «Филяй-филяй», «Возьми телефон, деткааа» и другие. Дубинина отметила, что мемы сегодня выполняют несколько важных функций.
«Мемы объединяют эмоции, текст, контекст. Статью или длинную фразу может заменить одно изображение. Учитывая наше клиповое мышление, мемы более доступны для восприятия. Поэтому мы их любим и легко запоминаем. Также в них есть элемент юмора. Если говорить о функциях, мемы - индикатор общественного настроения. Особенно заметно, как люди реагируют на резонансные высказывания, социальные ограничения, экономические вопросы. Все мы помним: «Денег нет, но вы держитесь». Сейчас про VPN много мемов. Еще одна важная функция мема – социальная идентификация. Это общий культурный код, понятный своим, он активирует уже имеющиеся ассоциации. Так россияне возможно не поймут мемы, популярные на Западе, потому вне контекста. Есть мемы для возрастных, профессиональных групп, разделяющих определенные ценности. Это инструмент сегментации аудитории. Еще мемы выполняют функцию метаязыка цифровой эпохи, привлекают внимание. Их используют блогеры, журналисты, чтобы повысить виральность своих материалов», - объяснила она.
По словам собеседницы НСН, сегодня мемы уже не являются элементом исключительно неформального общения.
«Если раньше мем был про «поделиться смешной картинкой», сейчас они объясняют многое. Я в своей практике как тренер и спикер использую мемы. Во-первых, это разряжает аудиторию: люди посмотрели, посмеялись и серьезность снизилась. С другой стороны, это заменяет мне 5-7 минут длинного, нудного рассказа. Не сказала бы, что использование мемов неуместно. Восприятие информации и способы ее передачи меняются. У нас все сейчас упрощается. Я закончили школу в 1996 году. Тогда гораздо легче было учить какой-то материал. Сейчас быстрый поток информации. Он проникает в нас одновременно из разных источников и мешает сосредоточиться, сфокусироваться. Возможно, использование мемов в школьной программе позволяет детям лучше запомнить информацию. Историю мемами мы не заменим, это неэффективно и невозможно, но в какой-то степени применить их возможно», - рассказала она.
Ранее исследование профессора психологии Университета Аризоны Маттиаса Меля, представленное в журнале Perspectives on Psychological Science, показало, что за последние 15 лет объем повседневного устного общения неуклонно сокращается. При этом в среднем в день произносится на 338 слов меньше. Тенденцию объясняют тем, что соцсети создают иллюзию непрерывного общения, напоминает «Радиоточка НСН».
