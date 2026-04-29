Фраза «Можно, а зачем?», прозвучавшая во время интервью российского блогера с представителем «АвтоВАЗа» набрала 294,2 тысячи упоминаний в СМИ и стала самым популярным мемом в российских соцмедиа в первом квартале 2026 года, пишет ТАСС со ссылкой на результаты исследования Brand Analytics. Также среди мемов-лидеров – «Фа втфа пепе шнейне», «Мой 2016-й», «Сикс Сэвен», «Данил Колбасенко», «Филяй-филяй», «Возьми телефон, деткааа» и другие. Дубинина отметила, что мемы сегодня выполняют несколько важных функций.

«Мемы объединяют эмоции, текст, контекст. Статью или длинную фразу может заменить одно изображение. Учитывая наше клиповое мышление, мемы более доступны для восприятия. Поэтому мы их любим и легко запоминаем. Также в них есть элемент юмора. Если говорить о функциях, мемы - индикатор общественного настроения. Особенно заметно, как люди реагируют на резонансные высказывания, социальные ограничения, экономические вопросы. Все мы помним: «Денег нет, но вы держитесь». Сейчас про VPN много мемов. Еще одна важная функция мема – социальная идентификация. Это общий культурный код, понятный своим, он активирует уже имеющиеся ассоциации. Так россияне возможно не поймут мемы, популярные на Западе, потому вне контекста. Есть мемы для возрастных, профессиональных групп, разделяющих определенные ценности. Это инструмент сегментации аудитории. Еще мемы выполняют функцию метаязыка цифровой эпохи, привлекают внимание. Их используют блогеры, журналисты, чтобы повысить виральность своих материалов», - объяснила она.