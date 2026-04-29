СМИ: В Ростове-на-Дону родители выбили окно детсада, чтобы забрать детей
В Ростове-на-Дону родителям, пришедшим в частный детский сад забрать своих детей, пришлось выбить окно. Об этом сообщает RT.
Как рассказала мать двоих детей Валерия, родители около часа не могли попасть в детсад - двери были закрыты, а на стук и телефонные звонки никто не отвечал.
В итоге супругу женщины пришлось выбить окно, при этом сигнализация не сработала. Попав в детсад родители увидели, что воспитательница спит на полу, а дети предоставлены сами себе.
Заведующая детским садом рассказала, что после инцидента воспитательница была уволена.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Северодвинске воспитательница детского сада избивала полуторагодовалых детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
