«Думаю, повлияли торможения, связанные с отключением интернета, отключением либо приостановкой современных систем связи, которые необходимы для переводов, снятия денег, расчетов. Кроме того, видимо, сказались меры по борьбе с преступностью — банки начали приостанавливать операции, опасаясь, что деньги переводятся под влиянием мошенников. Некоторые россияне, видимо, решили, что лучше использовать наличные. Возможно, также сыграло роль ужесточение мер борьбы с сомнительными операциями, определенная часть бизнеса начала использовать наличные средства, например, для налоговых действий. Есть информация, что за свою работу до 25% доходов люди получали не в явном виде, не как заработок. Видимо, меры по обходу законов простимулировали уход от явных операций, чтобы эти операции не видели контролирующие органы», — сказал Аксаков.

Собеседник НСН отметил, что доля безналичных платежей по-прежнему превышает 80%.

«Я бы не сказал, что ситуация носит окружающий характер, ее больше нагнетают. Доля безналичных расчетов превышает 80%, это один из самых высоких показателей в мире. Банки принимают разного рода стимулирующие решения, предоставляют своим клиентам разные льготы, и клиенты начинают активнее использовать безналичные расчеты», — добавил парламентарий.

В заключение Аксаков заверил, что законодательно ограничивать хождение наличных денег не планируется.

«Никто таких решений не принимал и принимать не будет. Безналичные, наличные деньги, цифровой рубль — законные средства платежа», — подытожил он.

Ранее стало известно, что наличный денежный оборот в России в прошлом году снизился на 3,4%. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

