В Госдуме объяснили переход россиян на наличные расчеты
Доля безналичных расчетов по-прежнему превышает 80%, это один из самых высоких показателей в мире, сказал НСН Анатолий Аксаков.
Чаще всего переход на наличные расчеты связан с отключением интернета и блокировкой подозрительных операций. Об этом НСН заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Сбербанк обеспокоен тенденцией перехода части расчетов в наличные, доля безналичных операций перестала расти. Об этом заявил журналистам заместитель председателя правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов, сообщает ТАСС. Аксаков объяснил это частыми проблемами с интернетом и банковскими приложениями.
«Думаю, повлияли торможения, связанные с отключением интернета, отключением либо приостановкой современных систем связи, которые необходимы для переводов, снятия денег, расчетов. Кроме того, видимо, сказались меры по борьбе с преступностью — банки начали приостанавливать операции, опасаясь, что деньги переводятся под влиянием мошенников. Некоторые россияне, видимо, решили, что лучше использовать наличные. Возможно, также сыграло роль ужесточение мер борьбы с сомнительными операциями, определенная часть бизнеса начала использовать наличные средства, например, для налоговых действий. Есть информация, что за свою работу до 25% доходов люди получали не в явном виде, не как заработок. Видимо, меры по обходу законов простимулировали уход от явных операций, чтобы эти операции не видели контролирующие органы», — сказал Аксаков.
Собеседник НСН отметил, что доля безналичных платежей по-прежнему превышает 80%.
«Я бы не сказал, что ситуация носит окружающий характер, ее больше нагнетают. Доля безналичных расчетов превышает 80%, это один из самых высоких показателей в мире. Банки принимают разного рода стимулирующие решения, предоставляют своим клиентам разные льготы, и клиенты начинают активнее использовать безналичные расчеты», — добавил парламентарий.
В заключение Аксаков заверил, что законодательно ограничивать хождение наличных денег не планируется.
«Никто таких решений не принимал и принимать не будет. Безналичные, наличные деньги, цифровой рубль — законные средства платежа», — подытожил он.
Ранее стало известно, что наличный денежный оборот в России в прошлом году снизился на 3,4%. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Минтруд подтвердил отсутствие планов по повышению пенсионного возраста
- В Госдуме призвали обязать предприятия самостоятельно защищаться от БПЛА
- МЧС: В Туапсе ликвидировали открытое горение на НПЗ
- Утром - горы, вечером - рулетка: Как вырастет турпоток на Алтай после открытия казино
- В Госдуме объяснили переход россиян на наличные расчеты
- От индикатора до кода: Какую роль играют мемы в интернете и общении
- СМИ: В Ростове-на-Дону родители выбили окно детсада, чтобы забрать детей
- США продлили лицензию на операции по продаже международных активов «Лукойла»
- Банкиры хотят отнять дом у многодетной семьи с ребенком-инвалидом
- «Мужские» профессии и «женские» обязанности: Три причины зарплатного неравенства россиян