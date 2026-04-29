Банкиры хотят отнять дом у многодетной семьи с ребенком-инвалидом
Многодетная семья из Москвы вместо переезда в новый дом летом вынуждена судиться с банком, а мать семерых детей из вологодской деревни Кожевниково бьет в колокола из-за отсутствия дороги.
Социальный проект Национальной Службы Новостей «Кривая линия» перед майскими праздниками получил сразу несколько жалоб от многодетных семей, которые отчаялись достучаться до чиновников.
Так, в деревне Кожевниково в Вологодской области дети страдают из-за отсутствия нормальной дороги, а в Москве банкиры пытаются отнять дом у многодетной семьи с ребенком-инвалидом.
На днях к нам обратилась многодетная семья из Москвы. В 2021 году люди купили дом в Новой Москве, взяв у «НС Банка» ипотечный кредит под 7%. По договору эта ставка должна была сохраняться 10 лет, однако в 2026 году банкиры решили повысить ее до 17%, но этим дело не ограничилось.
«Мы платили все вовремя, страховали объект и три года делали ремонт. То есть, по сути, дом из состояния непригодного для проживания перешел в состояние завершающей отделки. Все средства многодетной семьи с ребенком-инвалидом были вложены в этот дом, чтобы поселиться и сделать там домашнюю школу для дочери-инвалида. Мы затеяли ради нее эту историю и планировали переезжать летом. Однако два месяца назад банк прислал уведомление что он односторонне повышает на 10 пунктов ставку. Таким образом, ежемесячный платеж в два раза увеличился – с 124 до 214 тысяч рублей. Для нас это очень серьезно. Более того, они уже подали на нас в суд, требуя либо вернуть все деньги, либо наложить взыскание на дом. То есть фактически, мало того, что они ставку подняли, они еще и хотят дом забрать. При том, что он за эти три года вырос в цене в разы, благодаря нашим усилиям», - рассказал НСН Андрей Бородаенко.
Мы обратились в Центробанк и к руководству «НС Банка» с просьбой прояснить законность происходящего.
Другой сигнал SOS пришел к нам от матери семерых детей из деревни Кожевниково в Вологодской области. Местные власти не хотят чинить короткую дорогу длиной 800 метров, указывая людям на альтернативный путь до автобусной остановки длиной 7 километров.
«Наша деревня находится примерно в километре от Вологды, однако дорога к магазину и автобусу просто убитая. С коляской нам там не пройти, например, до магазина или аптеки. В нашей семье семеро детей, в деревне также есть четыре семьи по трое детей. Детям выехать из нашей деревне и добраться куда-либо на автобусе нереально. Это надо иметь машину, чтобы возили родители. Дети не могут ни в какие кружки ходить, потому что до остановки надо идти 800 метров в сапожищах. Чтобы дойти до аптеки, если человек заболел, надо пройти через кучу грязищи, на которой ноги разъезжаются. В ответ на жалобы местные власти ссылаются на альтернативную дорогу, но эта дорога близкая, 800 метров, и людям удобно было бы ходить пешком, а та дорога занимает километров семь до ближайшей автобусной развязки», - возмутилась в беседе с НСН местная жительница Светлана Чашинова.
Мы переадресовали ее вопросы губернатору Вологодской области Георгию Филимонову.
Для того чтобы отправить жалобу в «Кривую линию», следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте NSN.FM и подробно рассказать о своей проблеме.
Ваше обращение тщательно изучат журналисты информационного агентства. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте НСН и в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
О вашей проблеме узнают более трех миллионов человек. «Кривую линию НСН» слушают более чем в ста городах России. Мы вам поможем!
Горячие новости
- В Госдуме объяснили переход россиян на наличные расчеты
- От индикатор до кода: Какую роль играют мемы в интернете и общении
- СМИ: В Ростове-на-Дону родители выбили окно детсада, чтобы забрать детей
- США продлили лицензию на операции по продаже международных активов «Лукойла»
- Банкиры хотят отнять дом у многодетной семьи с ребенком-инвалидом
- «Мужские» профессии и «женские» обязанности: Три причины зарплатного неравенства россиян
- Великобритания отозвала аккредитацию российского дипломата
- «По законам совести»: Матвиенко призвала Мордашова помочь Вологодской области
- Роспотребнадзор выявил в Туапсе превышение концентрации бензола в воздухе
- Суд обратил в доход государства активы экс-губернатора Ростовской области Чуба