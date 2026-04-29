Банкиры хотят отнять дом у многодетной семьи с ребенком-инвалидом

На днях к нам обратилась многодетная семья из Москвы. В 2021 году люди купили дом в Новой Москве, взяв у «НС Банка» ипотечный кредит под 7%. По договору эта ставка должна была сохраняться 10 лет, однако в 2026 году банкиры решили повысить ее до 17%, но этим дело не ограничилось.

«Мы платили все вовремя, страховали объект и три года делали ремонт. То есть, по сути, дом из состояния непригодного для проживания перешел в состояние завершающей отделки. Все средства многодетной семьи с ребенком-инвалидом были вложены в этот дом, чтобы поселиться и сделать там домашнюю школу для дочери-инвалида. Мы затеяли ради нее эту историю и планировали переезжать летом. Однако два месяца назад банк прислал уведомление что он односторонне повышает на 10 пунктов ставку. Таким образом, ежемесячный платеж в два раза увеличился – с 124 до 214 тысяч рублей. Для нас это очень серьезно. Более того, они уже подали на нас в суд, требуя либо вернуть все деньги, либо наложить взыскание на дом. То есть фактически, мало того, что они ставку подняли, они еще и хотят дом забрать. При том, что он за эти три года вырос в цене в разы, благодаря нашим усилиям», - рассказал НСН Андрей Бородаенко.

Мы обратились в Центробанк и к руководству «НС Банка» с просьбой прояснить законность происходящего.

Другой сигнал SOS пришел к нам от матери семерых детей из деревни Кожевниково в Вологодской области. Местные власти не хотят чинить короткую дорогу длиной 800 метров, указывая людям на альтернативный путь до автобусной остановки длиной 7 километров.

«Наша деревня находится примерно в километре от Вологды, однако дорога к магазину и автобусу просто убитая. С коляской нам там не пройти, например, до магазина или аптеки. В нашей семье семеро детей, в деревне также есть четыре семьи по трое детей. Детям выехать из нашей деревне и добраться куда-либо на автобусе нереально. Это надо иметь машину, чтобы возили родители. Дети не могут ни в какие кружки ходить, потому что до остановки надо идти 800 метров в сапожищах. Чтобы дойти до аптеки, если человек заболел, надо пройти через кучу грязищи, на которой ноги разъезжаются. В ответ на жалобы местные власти ссылаются на альтернативную дорогу, но эта дорога близкая, 800 метров, и людям удобно было бы ходить пешком, а та дорога занимает километров семь до ближайшей автобусной развязки», - возмутилась в беседе с НСН местная жительница Светлана Чашинова.

Мы переадресовали ее вопросы губернатору Вологодской области Георгию Филимонову.