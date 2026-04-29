МЧС: В Туапсе ликвидировали открытое горение на НПЗ

Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали открытое горение на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Туапсе. Об этом со ссылкой на МЧС РФ сообщает RT.

В ведомстве указали, что добиться результата удалось «в результате эффективного проведения пенной атаки».

«Успешность обеспечена благодаря оперативному наращиванию группировки сил и средств, качественному распределению их по участкам работ», - говорится в сообщении.

Ранее в МСЧ заявили о ликвидации всех утечек нефти, которые возникли после атаки беспилотников на Туапсе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:МЧС РФПожарПожарныеКраснодарский Край

Горячие новости

Все новости

партнеры