МЧС: В Туапсе ликвидировали открытое горение на НПЗ
29 апреля 202618:30
Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали открытое горение на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Туапсе. Об этом со ссылкой на МЧС РФ сообщает RT.
В ведомстве указали, что добиться результата удалось «в результате эффективного проведения пенной атаки».
«Успешность обеспечена благодаря оперативному наращиванию группировки сил и средств, качественному распределению их по участкам работ», - говорится в сообщении.
Ранее в МСЧ заявили о ликвидации всех утечек нефти, которые возникли после атаки беспилотников на Туапсе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
