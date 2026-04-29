Минтруд подтвердил отсутствие планов по повышению пенсионного возраста

Министерство труда и соцащиты подтвердило отсутствие планов по повышению пенсионного возраста. Об этом «Газете.Ru» заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Издание ссылается на копию ответа министерства на обращение депутата. В документе говорится, что какие-либо планы и намерения осуществлять новое повышение пенсионного возраста отсутствуют.

«Никаких иных, отличных от предусмотренных действующим законодательством, параметров возраста выхода на пенсию не обсуждается и не прорабатывается», — сказано в ответе ведомства.

Отмечается, что речь идёт о периоде «как до 2028 года, так и после него».

Ранее член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб заявила «Радиоточке НСН», что в ближайшие 20 лет пенсионный возраст в России не изменится.

