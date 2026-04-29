«Мужские» профессии и «женские» обязанности: Три причины зарплатного неравенства россиян
У значительного разрыва в зарплатах мужчин и женщин в России есть несколько причин, рассказала в эфире НСН Екатерина Сабельникова.
Женщины в России зарабатывают меньше мужчин из-за несбалансированной структуры занятости, особенностей экономического развития последних лет, а также необходимости заниматься воспитанием детей. Это снижает как их карьерный потенциал, так и зарплатные возможности, заявила в эфире НСН ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Екатерина Сабельникова.
Разница между зарплатами мужчин и женщин в России в минувшем году выросла почти до 40 тысяч рублей, передает РИА Новости со ссылкой на данные статистики. В октябре 2025 года мужчины в среднем зарабатывали 117,7 тысячи рублей, тогда как женщины — 79 тысяч рублей. Сабельникова отмечает, что причины этого неравенства кроются в наличии традиционно «мужских» профессий и «женских» обязанностей.
«В России я бы выделила сейчас три основные причины, почему так. Во-первых, отраслевая специфика структуры занятости. У нас изначально женщины заняты в менее оплачиваемых секторах: образование, здравоохранение, гостиничный бизнес и так далее. А мужчины больше заняты в более высокооплачиваемых секторах, это добывающая промышленность, консалтинг, IT и так далее. Вторая причина: в последние несколько лет заработные платы быстрее росли как раз в тех секторах, в которых больше заняты мужчины. Это отрасли, связанные с импортозамещением, ВПК, добывающей промышленностью и так далее. И очень высок спрос на высококвалифицированных сотрудников рабочих специальностей, все эти новости про вакансии сварщиков с зарплатой по 200 тысяч рублей и так далее. И третья причина, стандартная, заключается в том, что женщина много времени в среднем уделяет семье, воспитанию детей и материнству, а это как раз приходится на активный карьерно-трудовой возраст, то есть 30-40 лет. Это, соответственно, тоже снижает и ее карьерные притязания, и зарплатные ожидания», — рассказала эксперт.
Собеседница НСН добавила, что изменить эту ситуацию реально. Для этого нужны как амбиции и стремления со стороны самих женщин, так и соответствующие меры поддержки от государства.
«Нужно стимулировать женщин получать так называемые "мужские" профессии, высокооплачиваемые, в том числе, осваивать инженерные специальности, IT и так далее. И второе — расширение возможностей для женщин совмещать материнство и заботу о детях с трудовой деятельностью, чтобы карьерные потери, на которые они идут, были ниже. Большой масштаб сейчас этому дают различные удаленные форматы занятости, которые получили широкое распространение в период пандемии коронавируса и после него. Соответственно, нужна и государственная поддержка, которая будет направлена на то, чтобы женщине было проще совмещать семью и трудовую деятельность», — считает Сабельникова.
Ранее глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова в разговоре с НСН перечислила самые перспективные по зарплатам профессии 2026 года.
- В Госдуме объяснили переход россиян на наличные расчеты
- От индикатор до кода: Какую роль играют мемы в интернете и общении
- СМИ: В Ростове-на-Дону родители выбили окно детсада, чтобы забрать детей
- США продлили лицензию на операции по продаже международных активов «Лукойла»
- Банкиры хотят отнять дом у многодетной семьи с ребенком-инвалидом
- «Мужские» профессии и «женские» обязанности: Три причины зарплатного неравенства россиян
- Великобритания отозвала аккредитацию российского дипломата
- «По законам совести»: Матвиенко призвала Мордашова помочь Вологодской области
- Роспотребнадзор выявил в Туапсе превышение концентрации бензола в воздухе
- Суд обратил в доход государства активы экс-губернатора Ростовской области Чуба