Террорист по делу «Крокуса» пожаловался, что его спилили вместе с деревом
Самому молодому фигуранту дела о теракте в концертном зале «Крокус», 19-летнему Мухаммадсобиру Файзову, пришлось пережить «жёсткое» задержание, которое сейчас оспаривает его защита, сообщает Telegram-канал Mash.
После побега в лес Файзов забрался на высокое дерево и отказался спускаться. Тогда силовики, по словам адвокатов, пошли на крайнюю меру: они вызвали лесника и спилили дерево бензопилой.
В результате падения с 15-метровой высоты молодой человек получил тяжёлые травмы — в суд его привезли на каталке. Он пострадал сильнее всех задержанных.
Теракт в концертном комплексе в Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие расстреляли посетителей и подожгли зрительный зал. По данным следствия, погибли 149 человек, один числится пропавшим без вести, ранения получили 609 человек. Ущерб оценен примерно в 6 миллиардов рублей.
