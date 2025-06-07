Двое раненых и «Бобры»: ВСУ атаковали Московский регион «Лютыми» дронами

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7 июня губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате атаки беспилотников ВСУ в регионе пострадали два человека. По его словам, их состояние оценивается как стабильное. Им оказывается помощь в больнице.

Воробьев отметил, что накануне днем и минувшей ночью в Подмосковье были сбиты девять украинских БПЛА. Силы ПВО ликвидировали их в Домодедове, Зарайске, Истре, Одинцове и Солнечногорске. Губернатор также рассказал, что в результате атаки ВСУ в Подмосковье были повреждены крыша, стена, хозпостройки частного владения и автомобиль.