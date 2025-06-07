Двое раненых и «Бобры»: ВСУ атаковали Московский регион «Лютыми» дронами

Всего 7 июня над территорией России были сбиты более 30 БПЛА ВСУ, сообщили в Минобороны страны.

ВСУ несколько дней подряд пытаются атаковать беспилотниками Москву. В этот раз в результате падения обломков дрона в Подмосковье пострадали два мирных жителя. При этом сообщается, что для атаки украинская сторона применила «Лютые» дроны и БПЛА типа «Бобер».

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РАНЕНЫЕ

7 июня губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате атаки беспилотников ВСУ в регионе пострадали два человека. По его словам, их состояние оценивается как стабильное. Им оказывается помощь в больнице.

Воробьев отметил, что накануне днем и минувшей ночью в Подмосковье были сбиты девять украинских БПЛА. Силы ПВО ликвидировали их в Домодедове, Зарайске, Истре, Одинцове и Солнечногорске. Губернатор также рассказал, что в результате атаки ВСУ в Подмосковье были повреждены крыша, стена, хозпостройки частного владения и автомобиль.

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«Большая часть дронов была уничтожена еще на подлете. К сожалению, не обошлось без пострадавших. В Истре, в СНТ "Юбилейный", осколками были ранены двое жителей — мужчина и женщина», - написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Очевидцы в Подмосковье говорили, что взрывы раздались в нескольких районах Зеленограда, селе Албушево и поселке городского типа Андреевка. Telegram-канал «Shot» писал, что жители слышали звук «бензопилы или мопеда» в небе от пролета беспилотника, а также и взрывы.

Ночью 7 июня мэр Москвы Сергей Собянин тоже сообщил, что российские военные уничтожили четыре БПЛА, которые атаковали Москву. По его словам, на место падения фрагментов дронов прибыли сотрудники экстренных служб.

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Всего, по данным Министерства обороны России, с 00:00 часов 7 июня силы ПВО уничтожили 36 дронов над территорией страны. Известно, что они были ликвидированы над Брянским, Калужским, Курским, Смоленским и Московским регионами.

«ЛЮТЫЕ» ДРОНЫ

При этом, по информации Telegram-канала «Shot», в ночь на 7 июня ВСУ попытались атаковать Московский регион дронами типа R-15, «Лютый» и «Бобер». Известно, что Украина собиралась нанести комбинированный удар тремя типами БПЛА, передает RT.

Дальность полета «Лютых» дронов составляет до тысячи км, а R-15 — до 700 км. Уточняется, что все они были уничтожены силами ПВО ВС России.

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ВСУ несколько дней подряд атакуют беспилотниками столичный регион. Ночью 6 июня Сергей Собянин сообщил об уничтожении девяти беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся на Москву. При этом вечером того же дня московский мэр объявил о пяти сбитых БПЛА.

На фоне этого в столичных аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов, писал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в регионе осколки одного из сбитых дронов упали на крышу частного дома, но повреждений не нанесли, передают «Известия».

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ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
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