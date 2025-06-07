Двое раненых и «Бобры»: ВСУ атаковали Московский регион «Лютыми» дронами
Всего 7 июня над территорией России были сбиты более 30 БПЛА ВСУ, сообщили в Минобороны страны.
ВСУ несколько дней подряд пытаются атаковать беспилотниками Москву. В этот раз в результате падения обломков дрона в Подмосковье пострадали два мирных жителя. При этом сообщается, что для атаки украинская сторона применила «Лютые» дроны и БПЛА типа «Бобер».
РАНЕНЫЕ
7 июня губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате атаки беспилотников ВСУ в регионе пострадали два человека. По его словам, их состояние оценивается как стабильное. Им оказывается помощь в больнице.
Воробьев отметил, что накануне днем и минувшей ночью в Подмосковье были сбиты девять украинских БПЛА. Силы ПВО ликвидировали их в Домодедове, Зарайске, Истре, Одинцове и Солнечногорске. Губернатор также рассказал, что в результате атаки ВСУ в Подмосковье были повреждены крыша, стена, хозпостройки частного владения и автомобиль.
«Большая часть дронов была уничтожена еще на подлете. К сожалению, не обошлось без пострадавших. В Истре, в СНТ "Юбилейный", осколками были ранены двое жителей — мужчина и женщина», - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Очевидцы в Подмосковье говорили, что взрывы раздались в нескольких районах Зеленограда, селе Албушево и поселке городского типа Андреевка. Telegram-канал «Shot» писал, что жители слышали звук «бензопилы или мопеда» в небе от пролета беспилотника, а также и взрывы.
Ночью 7 июня мэр Москвы Сергей Собянин тоже сообщил, что российские военные уничтожили четыре БПЛА, которые атаковали Москву. По его словам, на место падения фрагментов дронов прибыли сотрудники экстренных служб.
Всего, по данным Министерства обороны России, с 00:00 часов 7 июня силы ПВО уничтожили 36 дронов над территорией страны. Известно, что они были ликвидированы над Брянским, Калужским, Курским, Смоленским и Московским регионами.
«ЛЮТЫЕ» ДРОНЫ
При этом, по информации Telegram-канала «Shot», в ночь на 7 июня ВСУ попытались атаковать Московский регион дронами типа R-15, «Лютый» и «Бобер». Известно, что Украина собиралась нанести комбинированный удар тремя типами БПЛА, передает RT.
Дальность полета «Лютых» дронов составляет до тысячи км, а R-15 — до 700 км. Уточняется, что все они были уничтожены силами ПВО ВС России.
ВСУ несколько дней подряд атакуют беспилотниками столичный регион. Ночью 6 июня Сергей Собянин сообщил об уничтожении девяти беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся на Москву. При этом вечером того же дня московский мэр объявил о пяти сбитых БПЛА.
На фоне этого в столичных аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов, писал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в регионе осколки одного из сбитых дронов упали на крышу частного дома, но повреждений не нанесли, передают «Известия».
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