В Кировской области под завалами дома обнаружили восьмого погибшего

Пожарные полностью ликвидировали возгорание в Кировской области, сообщает «360» со ссылкой на МЧС России.

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Под завалами дома обнаружили восьмого погибшего. На месте пожара работают дознаватели МЧС и эксперты. Они устанавливают причину возникновения огня.

Пожар произошел в многоквартирном одноэтажном деревянном доме в поселке Кильмезь. В нем жили 11 человек, почти все они — пенсионеры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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