В Кировской области под завалами дома обнаружили восьмого погибшего
6 января 202500:41
Пожарные полностью ликвидировали возгорание в Кировской области, сообщает «360» со ссылкой на МЧС России.
Под завалами дома обнаружили восьмого погибшего. На месте пожара работают дознаватели МЧС и эксперты. Они устанавливают причину возникновения огня.
Пожар произошел в многоквартирном одноэтажном деревянном доме в поселке Кильмезь. В нем жили 11 человек, почти все они — пенсионеры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru