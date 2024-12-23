«Не простят»: Юрист предупредил пенсионеров-поджигателей о серьезном наказании

Пенсионерам, которые поджигают банкоматы и другие объекты в России, не стоит ожидать снисхождения от правоохранительных органов, они будут наказаны в соответствии с законом, заявил доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев в разговоре с НСН.

Перед новогодними праздниками полиция фиксировала в РФ большое количество нападений с поджогами на банкоматы, торговые центры и другие здания. Направляли граждан телефонные мошенники под контролем украинских спецслужб. Они находят для совершения демонстративных преступлений пожилых, запуганных людей. Телефонные мошенники связываются с жертвами, у которых они уже украли деньги, и обещают вернуть их, если человек выполнит незаконное действие. Соловьев объяснил, почему мошенники выбирают именно пенсионеров.