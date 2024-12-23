«Не простят»: Юрист предупредил пенсионеров-поджигателей о серьезном наказании
Сегодня украинские мошенники напрямую заставляют пенсионеров совершать диверсии в России, отметил в эфире НСН Иван Соловьев.
Пенсионерам, которые поджигают банкоматы и другие объекты в России, не стоит ожидать снисхождения от правоохранительных органов, они будут наказаны в соответствии с законом, заявил доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев в разговоре с НСН.
Перед новогодними праздниками полиция фиксировала в РФ большое количество нападений с поджогами на банкоматы, торговые центры и другие здания. Направляли граждан телефонные мошенники под контролем украинских спецслужб. Они находят для совершения демонстративных преступлений пожилых, запуганных людей. Телефонные мошенники связываются с жертвами, у которых они уже украли деньги, и обещают вернуть их, если человек выполнит незаконное действие. Соловьев объяснил, почему мошенники выбирают именно пенсионеров.
«Это отчаяние на самом деле, очень тонкий психологический момент, когда человек, потеряв все свои накопления, набрав кредиты, возможно, потеряв даже жилье, хватается за последнюю соломинку, внутренне понимая, что все равно ему никто ничего не вернет. Но здесь надо понимать, что правоохранительные органы будут квалифицировать такие вещи по фактически наступившим последствиям. И снисхождения здесь ожидать вряд ли будет возможно. Это не простят. Да, могут быть какие-то смягчающие обстоятельства, что это были мошенники, что вот так получилось, но человек сам перечислил деньги, несмотря на то, что огромная кампания государственная по предупреждению этих всех историй идет. Выработан целый комплекс мер правительственных, в том числе по тому, чтобы влияние мошенников снивелировать», - сказал Соловьев.
Он отметил, что в преддверии новогодних праздников украинские колл-центры активизировали работу. Юрист рассказал, что сегодня эти мошенники напрямую заставляют совершать диверсии.
«Ситуация не новая, она была и эти технологии опробованы. Просто сейчас в преддверии праздников действительно вражеские колл-центры активизировали эту работу. Есть несколько категорий... Ведь когда начинают качать жертву, они понимают, какого типа этот человек. И если он уже перечислил все деньги, если он уже взял кредиты, то они достаточно жестоко поступают. Они потом признаются и говорят: «Мы вас обманули, мы с Украины, но у вас есть возможность вернуть деньги, если вы пойдете, возьмете бутылку керосина или изготовите смесь, и подожжете что-либо». Раньше они говорили, что там прячутся мошенники, они выбегут и мы их арестуем, но это дела прошлых способов обмана. А сейчас они напрямую заставляют совершать диверсии. Попадаются те, кто уже попался на мошенничество», - добавил собеседник агентства.
Ранее, 19 декабря, президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, заявил о контроле спецслужбами Украины мошенничества, направленного против россиян. Глава государства подчеркнул, что мошенничество на Украине возведено в ранг государственной политики, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru