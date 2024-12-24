В Татарстане при тушении пожара нашли тела шести мужчин

Тела шести человек обнаружили при тушении пожара в поселке Малореченский в Татарстане. Об этом сообщает МЧС.

Как отметили в ведомстве, в населенном пункте на территории животноводческого комплекса произошел пожар в доме для временного проживания рабочих. В нем находились 39 человек.

«Самостоятельно на улицу вышли 33 человека, один... пострадал. При тушении... обнаружили тела 6 мужчин», — говорится в сообщении МЧС.

Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 300 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Ранее возгорание произошло в доме в селе Дружба Алтайского края. В результате погибли 22-летний молодой человек и девочки 12 и 14 лет, пишет 360.ru.

