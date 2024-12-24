В Татарстане при тушении пожара нашли тела шести мужчин
Тела шести человек обнаружили при тушении пожара в поселке Малореченский в Татарстане. Об этом сообщает МЧС.
Как отметили в ведомстве, в населенном пункте на территории животноводческого комплекса произошел пожар в доме для временного проживания рабочих. В нем находились 39 человек.
«Самостоятельно на улицу вышли 33 человека, один... пострадал. При тушении... обнаружили тела 6 мужчин», — говорится в сообщении МЧС.
Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 300 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
Ранее возгорание произошло в доме в селе Дружба Алтайского края. В результате погибли 22-летний молодой человек и девочки 12 и 14 лет, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Иностранных студентов обяжут сдавать тест по русскому для поступления в вузы
- В «Талибане» назвали США и НАТО врагами Афганистана и Ирана
- «Роскосмос» и НАСА договорились о сроках завершения работы МКС
- ГОСТ на шаурму появится в России в 2025 году
- Российское судно потерпело крушение в водах между Испанией и Алжиром
- Чернышенко: Тестирование детей мигрантов на знание русского начнется в апреле
- В Татарстане при тушении пожара нашли тела шести мужчин
- СМИ: В России могут запретить голосовые вызовы в приложениях из-за мошенников
- Генпрокуратура объявила НПО Help Heroes Of Ukraine нежелательной в России
- Россиян предупредили о мошенничестве с имитацией взлома аккаунта «Госуслуг»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru