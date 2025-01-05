Восемь человек пропали без вести при пожаре в доме пенсионеров под Кировом

Пожар произошел в одноэтажном деревянном жилом доме в поселке Кильмезь Кировской области. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил глава региона Александр Соколов.

По словам губернатора, спасатели прибыли на место возгорания всего через три минуты после сообщения об инциденте. Однако к тому моменту огонь охватил деревянный дом практически полностью.

Три человека пострадали при пожаре на складе пиротехники в Армении

Соколов рассказал, что в доме жили 11 человек, почти все они — пенсионеры. Трое сумели эвакуироваться сами. Двое погибли. Еще восемь постояльцев числятся пропавшими без вести. Губернатор допустил, что они могут находиться у родственников.

Региональный главк МЧС отчитался о локализации пожара на площади 480 квадратных метров. Telegram-канал Baza называет сгоревшее здание «социальным домом». Телеканал РЕН со ссылкой на собственный источник утверждает, что в здании жили пенсионеры, которым предоставили социальное жилье.

Ранее три человека пострадали при пожаре на складе в Армении, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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