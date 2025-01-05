Восемь человек пропали без вести при пожаре в доме пенсионеров под Кировом
Пожар произошел в одноэтажном деревянном жилом доме в поселке Кильмезь Кировской области. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил глава региона Александр Соколов.
По словам губернатора, спасатели прибыли на место возгорания всего через три минуты после сообщения об инциденте. Однако к тому моменту огонь охватил деревянный дом практически полностью.
Соколов рассказал, что в доме жили 11 человек, почти все они — пенсионеры. Трое сумели эвакуироваться сами. Двое погибли. Еще восемь постояльцев числятся пропавшими без вести. Губернатор допустил, что они могут находиться у родственников.
Региональный главк МЧС отчитался о локализации пожара на площади 480 квадратных метров. Telegram-канал Baza называет сгоревшее здание «социальным домом». Телеканал РЕН со ссылкой на собственный источник утверждает, что в здании жили пенсионеры, которым предоставили социальное жилье.
Ранее три человека пострадали при пожаре на складе в Армении, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Восемь человек пропали без вести при пожаре в доме пенсионеров под Кировом
- Сырский приказал усилить бригаду ВСУ «Анна Киевская», из которой дезертировали 1700 человек
- Шольц назвал ложью сообщения о своем визите в Москву к Путину
- Сергей Собянин рассказал о бесплатных спортивных тренировках для москвичей
- Премьер Италии посетила Трампа с неанонсированным визитом
- Вучич заявил о готовности выкупить долю России в NIS
- Украинский дрон ранил 17-летнюю девушку в Белгородской области
- СМИ: Великобритания беззащитна перед «Орешником» и другими баллистическими ракетами
- Украинские беспилотники атаковали один из округов Белгородской области
- СМИ: Байден запланировал важные выступления на последние дни в Белом доме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru