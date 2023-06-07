Диверсия с запашком: ВСУ взорвали аммиакопровод «Тольятти — Одесса»

Российское оборонное ведомство обвинило Киев в диверсии. Назвав произошедшее террористическим актом, Минобороны отчиталось об отсутствии пострадавших среди российских военных. Гражданские, к сожалению, все же пострадали в результате взрыва. Сам подрыв произошел 6 июня, отметили в ведомстве.

ОТКУДА ТРУБЫ РАСТУТ

Подорванная диверсантами труба простаивала с февраля прошлого года. Транзит газа по ней был остановлен предприятием «Тольяттиазот». Возобновление работы газопровода долго обсуждалось и было в числе ключевых условий «зерновой сделки». Украинская сторона тактично игнорировала аммиачный вопрос, который периодически затрагивался в ходе обсуждения черноморской инициативы Президент Украины Владимир Зеленский выступает против транзита российского аммиака. Аммиак используется для производства удобрений, что, к слову, довольно важно во времена мирового продовольственного кризиса.

«Зерновая сделка» была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Последний раз ее продлили на 60 дней 17 мая текущего года. Российская сторона неоднократно заявляла о том, что не видит перспектив дальнейшего продления сделки без выполнения выдвигаемых требований, в том числе, связанных с транзитом аммиака.



Подрыв аммиакопровода лишает Россию возможности требовать возобновления транзита газа, так как это будет технически невозможно. Киев сможет ссылаться на неспособность реализации обязательств.

ГАЗ ПОЖИРАЕТ ЛЕС

После атаки на газопровод в воздух выбросило большое количество аммиака. Лес окутан едким газом, который продолжает стелиться по земле, аккуратно оплетая стволы деревьев. Щелочным аммиачным туманом заволокло окрестности села Масютовка.

«Аммиак — это серьезная вещь, его даже не все противогазы держат. А уж у людей, которые там живут, думаю, и противогазов нет. Действует как удушающий газ, вызывает отек легких. Все зависит от концентрации, может быть и летальный исход», - заявил Daily Storm кандидат биологических наук Михаил Супотницкий.

Кандидат химических наук, доцент кафедры Неорганическая химия РТУ МИРЭА Андрей Дорохов, в свою очередь, заявил телеканалу «Звезда», что аммиак в малых количествах используется для приведения человека в чувство.

«Если вдохнуть этот газ в большой концентрации, то он может вызвать ожог легких и дыхательных путей и привести в конечном итоге к остановке дыхания и летальному исходу», - разъяснил эксперт.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на ремонт аммиакопровода «Тольятти-Одесса» потребуется от одного до трех месяцев при наличии доступа к аммиакопроводу.

Пресс-служба компании «Трансаммиак» сообщила, что российская часть аммиакопровода в настоящее время отсечена от украинской. Там подчеркнули, что она «находится в безопасном и исправном состоянии», передает «Радиоточка НСН».

