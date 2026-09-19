МО: Силы ПВО сбили 936 БПЛА ВСУ и 7 авиационных бомб
Российские силы ПВО ликвидировали 936 беспилотников ВСУ, семь управляемых авиационных бомб и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве рассказали, что силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ, а также ударные дроны поразили склады боеприпасов, горючего и военно-технического имущества, цеха производства и места хранения беспилотников и комплектующих к ним. Кроме того, были уничтожены объекты транспортной инфраструктуры для ВСУ, пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 142 районах.
Ранее в МО объявили об освобождении ВС РФ сразу пяти населенных пунктов в зоне СВО, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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