МО: Силы ПВО сбили 936 БПЛА ВСУ и 7 авиационных бомб

В ведомстве рассказали, что силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ, а также ударные дроны поразили склады боеприпасов, горючего и военно-технического имущества, цеха производства и места хранения беспилотников и комплектующих к ним. Кроме того, были уничтожены объекты транспортной инфраструктуры для ВСУ, пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 142 районах.

Ранее в МО объявили об освобождении ВС РФ сразу пяти населенных пунктов в зоне СВО, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».