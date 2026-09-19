Захарова: Народы РФ и Грузии «соскучились друг по другу»

Народы России и Грузии «соскучились друг по другу». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Она напомнила, что отмена визового режима для граждан Грузии стала долгожданным событием для обеих стран.

«Мы всех ждем», - заявила Захарова по итогам Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, комментируя присутствие на мероприятии грузинской делегации.