Захарова: Народы РФ и Грузии «соскучились друг по другу»
Народы России и Грузии «соскучились друг по другу». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.
Она напомнила, что отмена визового режима для граждан Грузии стала долгожданным событием для обеих стран.
«Мы всех ждем», - заявила Захарова по итогам Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, комментируя присутствие на мероприятии грузинской делегации.
Она добавила, что у Москвы и Тбилиси нет официальных дипотношений, но при этом между странами активно развивается торговля, экономические и гуманитарные связи.
Российский лидер Владимир Путин отменил визовый режим с Грузией. Ограничения сохранились для граждан, прибывающих в РФ на срок более чем 90 дней, например, для работы или учебы.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о решимости властей искоренить русофобию в стране на самой ранней стадии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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