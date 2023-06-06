В Харькове сообщили о взрывах возле аммиакопровода Тольятти - Одесса
Несколько взрывов прогремело рядом с аммиакопроводом Тольятти - Одесса в Купянском районе Харьковской области, сообщил в своем Telegram-канале глава военной администрации региона Олег Синегубов.
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По его словам, зафиксировано шесть взрывов в районе насосной станции у села Максютовка. Выброса аммиака не зафиксировано, уточнил представитель региональной администрации.
Возобновление аммиакопровода входит в пакетную договоренность по зерновой сделке. 18 мая ее продлили на два месяца.
Замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков назвал условие, при котором будет возможен запуск аммиакопровода. Он призвал Россию дать гарантии продления зерновой сделки, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru