Тима Фарчника избрали новым президентом IBU

Выборы главы организации прошли на конгрессе IBU в Берхтесгадене в Германии, который завершится в воскресенье. Фарчник оказался единственным кандидатом на выборах.

До этого стало известно, что Олле Далин уйдет с поста президента организации из-за того, что он отработал максимально возможные три четырехлетних срока в исполкоме IBU и два четырехлетних срока во главе союза.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в интервью НСН заявил, что российские футболисты вернутся на официальные международные соревнования только после завершения украинского конфликта, при этом о нейтральном статусе речи не идет.