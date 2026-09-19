Тима Фарчника избрали новым президентом IBU

Члена исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) словенца Тима Фарчника избрали новым президентом организации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов.

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Выборы главы организации прошли на конгрессе IBU в Берхтесгадене в Германии, который завершится в воскресенье. Фарчник оказался единственным кандидатом на выборах.

До этого стало известно, что Олле Далин уйдет с поста президента организации из-за того, что он отработал максимально возможные три четырехлетних срока в исполкоме IBU и два четырехлетних срока во главе союза.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в интервью НСН заявил, что российские футболисты вернутся на официальные международные соревнования только после завершения украинского конфликта, при этом о нейтральном статусе речи не идет.

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Фото: twitter.com/biathlonworld
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