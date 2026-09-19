Организаторов концерта Канье Уэста могут обязать оплатить расходы зрителям при отмене

По его словам, организаторов предполагаемого концерта Уэста при определенных обстоятельствах могут привлечь и к уголовной ответственности за мошенничество. При этом Минов отметил, что сам факт отмены концерта уголовной ответственности автоматически не влечет.

«Если выяснится, что билеты продавались или продолжали продаваться, когда организаторы уже понимали, что провести концерт невозможно, правоохранительные органы могут проверить ситуацию на наличие признаков мошенничества по ст. 159 УК РФ», - подчеркнул адвокат.

Накануне с сайта американской знаменитости пропала информация о концертах на «Газпром арене» в Санкт-Петербурге. Предполагалось, что там состоится два шоу 10 и 11 октября. Позже представители арены объявили, что договор аренды с организаторами шоу не заключен, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее промоутер Владимир Зубицкий в интервью НСН заявил, что исчезновение с сайта Канье Уэста информации о концертах в России пока не говорит об их официальной отмене, по его словам, об этом должны объявить организаторы мероприятия.