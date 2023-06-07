Источник: ВСУ повредили аммиакопровод в Харьковской области

Не менее семи человек в Новой Каховке пропали без вести после разрушения дамбы Каховской ГЭС

США и другие страны Запада видят признаки того, что контрнаступление ВСУ началось

Минздрав сообщил, что всего в России за последнюю неделю суррогатным алкоголем «Мистер сидр» отравились 90 человек

Национальный автосоюз прогнозирует снижение цен на китайские автомобили

Море на курортах Юга России прогреется до комфортной температуры не раньше середины июня