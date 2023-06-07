Источник: ВСУ повредили аммиакопровод в Харьковской области
Украинские силовики повредили аммиакопровод в районе Купянска в Харьковской области. Об этом рассказал российский военнослужащий в беседе с РИА Новости.
Военный, сославшись на данные разведки, сообщил о повреждении аммиакопровода в районе Масютовки (Харьковская область). На этом участке проходит аммиакопровод «Тольятти - Одесса», пишет «Свободная пресса».
По словам военнослужащего, на место ЧП вызвали высокопоставленных командиров ВСУ.
«После того, как один из украинских солдат умер от отравления аммиаком, а двое других отравились - дали им команду находиться на позициях в масках и противогазах», — рассказал собеседник РИА Новости.
Между тем подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские военные отразили попытки ВСУ прорвать оборону на луганском направлении, отмечает телеканал 360.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru