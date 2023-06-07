Российская часть аммиакопровода Тольятти - Одесса отсечена от украинской

Российская часть подорванного в Харьковской области аммиакопровода Тольятти - Одесса в настоящее время отсечена от украинской, сообщает пресс-служба компании «Трансаммиак».

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В сообщении указано, что она «находится в безопасном и исправном состоянии».

В компании напомнили, что транзит аммиака на территорию Украины был остановлен 24 февраля 2022 года, а также указали, что обслуживанием украинской части занимается украинское госпредприятие «Укрхимтрансаммиак», однако у «Трансаммиака» нет информации о происходящем на территории другого государства.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что при наличии доступа к аммиакопроводу на его ремонт потребуется от одного до трех месяцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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