Российская часть аммиакопровода Тольятти - Одесса отсечена от украинской

В сообщении указано, что она «находится в безопасном и исправном состоянии».

В компании напомнили, что транзит аммиака на территорию Украины был остановлен 24 февраля 2022 года, а также указали, что обслуживанием украинской части занимается украинское госпредприятие «Укрхимтрансаммиак», однако у «Трансаммиака» нет информации о происходящем на территории другого государства.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что при наличии доступа к аммиакопроводу на его ремонт потребуется от одного до трех месяцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

