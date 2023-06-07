Минобороны РФ назвало виновных в подрыве аммиакопровода в Харьковской области

Накануне военный, сославшись на данные разведки, сообщил о повреждении аммиакопровода в районе Масютовки (Харьковская область).

В оборонном ведомстве уточнили, что подрыв был совершен в понедельник, 5 июня. В результате инцидента пострадали мирные люди. Им оказали необходимую медицинскую помощь. Никто из российских военных в результате террористического акта, как отмечает МО РФ, не пострадал.



Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские зенитные ракетные системы С-300, С-400 и С-350 показывают высокую эффективность по уничтожению воздушных целей в зоне проведения СВО, отмечают «Известия».

