Минобороны РФ назвало виновных в подрыве аммиакопровода в Харьковской области
Российское Минобороны обвинило украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) в подрыве аммиакопровода «Тольятти - Одесса» в Харьковской области.
Накануне военный, сославшись на данные разведки, сообщил о повреждении аммиакопровода в районе Масютовки (Харьковская область).
В оборонном ведомстве уточнили, что подрыв был совершен в понедельник, 5 июня. В результате инцидента пострадали мирные люди. Им оказали необходимую медицинскую помощь. Никто из российских военных в результате террористического акта, как отмечает МО РФ, не пострадал.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские зенитные ракетные системы С-300, С-400 и С-350 показывают высокую эффективность по уничтожению воздушных целей в зоне проведения СВО, отмечают «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru