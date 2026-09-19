МО: ВС РФ освободили сразу 5 населенных пунктов
Российские военные взяли под контроль сразу пять населенных пунктов в зоне СВО. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве рассказали, что подразделения группировки войск «Север» освободили Лошаково и Комиссарово в Харьковской области.
Также были взяты под контроль два населенных пункта в ДНР — Марьевка и Гулево. В операции по их освобождению приняли участие подразделения группировки войск «Центр».
Кроме того, в Запорожской области подразделения группировки войск «Восток» установили контроль над населенным пунктом Зеленая Диброва, добавили в министерстве.
Ранее в МО объявили, что ночью ВС РФ поразили таможенно-логистический центр в Киевской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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