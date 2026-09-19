В ведомстве рассказали, что подразделения группировки войск «Север» освободили Лошаково и Комиссарово в Харьковской области.

Также были взяты под контроль два населенных пункта в ДНР — Марьевка и Гулево. В операции по их освобождению приняли участие подразделения группировки войск «Центр».

Кроме того, в Запорожской области подразделения группировки войск «Восток» установили контроль над населенным пунктом Зеленая Диброва, добавили в министерстве.

Ранее в МО объявили, что ночью ВС РФ поразили таможенно-логистический центр в Киевской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».