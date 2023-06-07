МИД РФ: На ремонт аммиакопровода «Тольятти-Одесса» потребуется от одного до трех месяцев

Уточняется, что уложиться в такие сроки будет возможно при наличии доступа к аммиакопроводу.



В российском МИД подчеркнули, что будут предприняты усилия для выяснения обстоятельств подрыва аммиакопровода.

Ранее Минобороны РФ обвинило украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) в подрыве аммиакопровода «Тольятти - Одесса» в Харьковской области. В ведомстве добавили, что в настоящее время через повреждённые участки трубопровода «идёт стравливание остатков аммиака с украинской территории», передает RT.

