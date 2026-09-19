СМИ: В Москве задержали гендиректора MIXIT Пая по подозрению в мошенничестве
В Москве по подозрению в мошенничестве задержали гендиректора компании-производителя косметических товаров MIXIT Олега Пая. Об этом сообщает ТАСС.
Речь идет о ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).
В электронной базе данных Тверского суда Москвы указано, что 19 сентября в учреждении пройдет заседание по вопросу избрания бизнесмену домашнего ареста. Суть обвинений в адрес гендиректора фирмы не уточняется.
В феврале 2026 года силовики проводили обыски в офисе MIXIT и по адресам проживания руководителей организации, пишет Telegram-канал Shot.
Компания MIXIT является одним из крупнейших российских брендов косметики. В 2014 году ее основали Олег Пай и Елена Назарова. Известно, что по итогам 2025-го чистая прибыль фирмы достигла 3,5 млрд рублей. Согласно открытым данным, в 2024 году у MIXIT было 32 тысячи точек продажи в России и за рубежом.
Ранее адвокат Дмитрий Минов допустил, что организаторам концертов американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге может грозить уголовная ответственность за мошенничество, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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