СМИ: В Москве задержали гендиректора MIXIT Пая по подозрению в мошенничестве

В феврале 2026 года силовики проводили обыски в офисе MIXIT и по адресам проживания руководителей организации, пишет Telegram-канал Shot.

Компания MIXIT является одним из крупнейших российских брендов косметики. В 2014 году ее основали Олег Пай и Елена Назарова. Известно, что по итогам 2025-го чистая прибыль фирмы достигла 3,5 млрд рублей. Согласно открытым данным, в 2024 году у MIXIT было 32 тысячи точек продажи в России и за рубежом.

Ранее адвокат Дмитрий Минов допустил, что организаторам концертов американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге может грозить уголовная ответственность за мошенничество, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».