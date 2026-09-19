Медведев: На «адские санкции» США надо отвечать языком военного сдерживания

Он считает, что Штаты воспринимают только язык прямого военного сдерживания, на котором Москве, по его словам, необходимо отвечать на такие недружественные шаги, как принятие закона об ужесточении санкций.

В своем заявлении экс-президент РФ также затронул ситуацию с активами европейских компаний. Медведев выразил уверенность в том, что европейцы «понимают только грубую силу».

Ранее американский президент Дональд Трамп подписал закон об ужесточении санкций против России, в том числе предусматривающий меры против покупателей российских энергоресурсов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».