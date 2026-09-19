Медведев: На «адские санкции» США надо отвечать языком военного сдерживания
Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев призвал ответить на «адские санкции» США языком военного сдерживания. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
Он считает, что Штаты воспринимают только язык прямого военного сдерживания, на котором Москве, по его словам, необходимо отвечать на такие недружественные шаги, как принятие закона об ужесточении санкций.
В своем заявлении экс-президент РФ также затронул ситуацию с активами европейских компаний. Медведев выразил уверенность в том, что европейцы «понимают только грубую силу».
Ранее американский президент Дональд Трамп подписал закон об ужесточении санкций против России, в том числе предусматривающий меры против покупателей российских энергоресурсов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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