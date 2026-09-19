Памфилова: В РФ возбудили 22 связанных с выборами уголовных дела

В российских регионах за время проведения избирательной кампании возбудили 22 уголовных дела, связанных с выборами. Об этом на брифинге о ходе голосования на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах в субъектах РФ сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Вассерман и Нутэпэльмен: Чем удивят россиян стартовавшие выборы

Она рассказала, что большая часть дел была возбуждена по заведомо ложным сообщениям об актах терроризма, пишет РИА Новости.

Выборы депутатов ГД девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходят в России с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования в этом году предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Москве в первый день голосования произошел сбой из-за хакерских атак.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:Элла ПамфиловаЦИКТерроризмУголовное ДелоВыборы

Горячие новости

Все новости

партнеры