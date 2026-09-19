Памфилова: В РФ возбудили 22 связанных с выборами уголовных дела
В российских регионах за время проведения избирательной кампании возбудили 22 уголовных дела, связанных с выборами. Об этом на брифинге о ходе голосования на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах в субъектах РФ сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
Она рассказала, что большая часть дел была возбуждена по заведомо ложным сообщениям об актах терроризма, пишет РИА Новости.
Выборы депутатов ГД девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходят в России с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования в этом году предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Москве в первый день голосования произошел сбой из-за хакерских атак.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Захарова: Народы РФ и Грузии «соскучились друг по другу»
- Медведев: На «адские санкции» США надо отвечать языком военного сдерживания
- Памфилова: В РФ возбудили 22 связанных с выборами уголовных дела
- Организаторов концерта Канье Уэста могут обязать оплатить расходы зрителям при отмене
- Венгрия собирается расторгнуть дорожную концессию на €63 млрд
- СМИ: В Москве «Мерседес» насмерть сбил пешехода у Кремля
- МО: ВС РФ поразили таможенно-логистический центр в Киевской области
- «Чушь собачья!»: В Кремле опровергли заявления о планах по мобилизации
- Рябков: Подготовку нового раунда трехсторонних переговоров сейчас не обсуждают
- В Москве в первый день голосования произошел сбой из-за хакерских атак