Памфилова: В РФ возбудили 22 связанных с выборами уголовных дела

Она рассказала, что большая часть дел была возбуждена по заведомо ложным сообщениям об актах терроризма, пишет РИА Новости.

Выборы депутатов ГД девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходят в России с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования в этом году предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Москве в первый день голосования произошел сбой из-за хакерских атак.