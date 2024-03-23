В ФСБ заявили об 11 задержанных в связи с терактом в «Крокус Сити Холле»

«В результате действий спецслужб и правоохранительных органов задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, принимавших непосредственное участие в осуществлении теракта в "Крокус Сити Холле"», - заявили в структуре.

В заявлении ФСБ также говорится, что теракт был тщательно спланирован, оружие, применявшееся террористами, они заранее приготовили в тайнике, отмечает RT.

Сотрудники спецслужб работают над выявлением других пособников террористов, которые расстреляли людей в «Крокус Сити Холле».

В ведомстве заявили, что преступники планировали пересечь российско-украинскую границу, они «имели соответствующие контакты на украинской стороне», пишут «Известия».

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале заявил, что автомобиль «Рено», использовавшийся для передвижения подозреваемых в совершении теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта, по предварительным данным, был обнаружен минувшей ночью близ деревни Хацунь (Карачевский район, Брянская область).