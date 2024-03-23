В ФСБ заявили об 11 задержанных в связи с терактом в «Крокус Сити Холле»
Спецслужбам удалось задержать 11 человек, в том числе четырех террористов, которые непосредственно участвовали в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«В результате действий спецслужб и правоохранительных органов задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, принимавших непосредственное участие в осуществлении теракта в "Крокус Сити Холле"», - заявили в структуре.
В заявлении ФСБ также говорится, что теракт был тщательно спланирован, оружие, применявшееся террористами, они заранее приготовили в тайнике, отмечает RT.
Сотрудники спецслужб работают над выявлением других пособников террористов, которые расстреляли людей в «Крокус Сити Холле».
В ведомстве заявили, что преступники планировали пересечь российско-украинскую границу, они «имели соответствующие контакты на украинской стороне», пишут «Известия».
Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале заявил, что автомобиль «Рено», использовавшийся для передвижения подозреваемых в совершении теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта, по предварительным данным, был обнаружен минувшей ночью близ деревни Хацунь (Карачевский район, Брянская область).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru