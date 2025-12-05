Адвокат рассказала, что Долина предложила возвращать деньги за квартиру постепенно
Народная артистка РФ Лариса Долина предложила покупательнице её квартиры Полине Лурье возвращать деньги за недвижимость частями. Об этом РИА Новости рассказала адвокат Светлана Свириденко.
Юрист, преставляющая в суде интересы Лурье, отметила, что предложение поступило после полутора лет судебных разбирательств и поступления дела в Верховный суд РФ.
Свириденко отметила, что мировое соглашение было предложено «фактически на кабальных условиях».
«И это при наличии у Долиной заработка и иного недвижимого имущества, помимо спорной квартиры, которое она могла бы реализовать и исполнить обязательство по возврату денег», - заключила адвокат.
Ранее продюсер Дмитрий Ашуров заявил, что общественное возмущение против Долиной связано с её равнодушием к чужой беде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
