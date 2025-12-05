Адвокат рассказала, что Долина предложила возвращать деньги за квартиру постепенно

Юрист, преставляющая в суде интересы Лурье, отметила, что предложение поступило после полутора лет судебных разбирательств и поступления дела в Верховный суд РФ.

Свириденко отметила, что мировое соглашение было предложено «фактически на кабальных условиях».

«И это при наличии у Долиной заработка и иного недвижимого имущества, помимо спорной квартиры, которое она могла бы реализовать и исполнить обязательство по возврату денег», - заключила адвокат.

Ранее продюсер Дмитрий Ашуров заявил, что общественное возмущение против Долиной связано с её равнодушием к чужой беде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

