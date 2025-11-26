Звезды и симпатии: Трунов объяснил условный приговор актрисе Тарасовой

Звездам в России часто сходят с рук правонарушения, при этом у похожих дел Аглаи Тарасовой и американки Бриттни Грайнер «разные конструкции», сказал в эфире НСН Игорь Трунов.

Российское законодательство является «пробельным», что позволяет звездам уходить от серьезной ответственности за преступления, заявил НСН президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.

Домодедовский суд ранее дал актрисе Аглае Тарасовой три года условно по делу о контрабанде наркотиков. В ходе заседания в поддержку Тарасовой выступили актеры Леонид Ярмольник, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов. Трунов отметил, что проблема «особого отношения» правоохранителей к звездам не нова.

«Эта проблема существует давно, достаточно вспомнить ДТП нашего первого космонавта Юрия Гагарина. Наше законодательство "пробельно", и это огромная проблема. Какой закон, если всё на усмотрение должностного лица, захотел – посадил, захотел – не посадил. Эти фундаментальные правовые проблемы – они периодически поднимаются в связи с такими ярко выраженными судебными решениями, но разговоры всегда заканчиваются ничем. Законодатель периодически пытается сузить судебно-следственное усмотрение, но воз и ныне там, закон во многом неоднозначен и двусмыслен. Ничего не меняется, очередная звезда кого-нибудь задавила и ей все сошло с рук. Немножко поговорили и пошли дальше. Здесь разговор даже не о том, что народным любимцам удается уйти от ответственности, а о несрабатывании неотвратимости наказания. Нет равенства перед законом, а это расшатывает всю правовую систему», - посетовал адвокат.

Трунов объяснил, чем отличается дело Тарасовой от приговора американской баскетболистке Бриттни Грайнер, получившей за похожее преступление 9 лет колонии.

«Здесь абсолютно разные конструкции. Там была политическая составляющая - наших граждан России задерживали на ровном месте в Америке, и для того, чтобы у нас был обменный фонд, мы делали какой-то "алаверды". Такое "пробельное" законодательство, где усмотрение должностного лица играет ключевую роль, позволяет кого-то посадить на длительный срок. И по тому же самому законодательству, когда есть симпатии, можно этого не делать. С одной стороны, это удобно, но с другой - доверия к судебной системе нет», - заключил собеседник НСН.
При этом Трунов отметил, что его не удивил приговор Тарасовой на фоне фамилий звезд кино, пытавшихся ее защитить.

Звезда фильмов «Лёд» и «Холоп 2», обладательница премии «Золотой орел» Аглая Тарасова была задержана в конце лета 2025 года в аэропорту «Домодедово» при попытке провоза в электронной сигарете 0,38 грамма масла каннабиса. Зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко ранее говорила Telegram-канал «Радиоточка НСН», что ей искренне жаль, что Тарасова так «вляпалась», выразив надежду, что судьи отнесутся к актрисе «мягко».

