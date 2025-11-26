При этом Трунов отметил, что его не удивил приговор Тарасовой на фоне фамилий звезд кино, пытавшихся ее защитить.

Звезда фильмов «Лёд» и «Холоп 2», обладательница премии «Золотой орел» Аглая Тарасова была задержана в конце лета 2025 года в аэропорту «Домодедово» при попытке провоза в электронной сигарете 0,38 грамма масла каннабиса. Зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко ранее говорила Telegram-канал «Радиоточка НСН», что ей искренне жаль, что Тарасова так «вляпалась», выразив надежду, что судьи отнесутся к актрисе «мягко».

