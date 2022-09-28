«Газовый фонтан!»: Авария «Северного потока» не приведет к «мраку и ужасу» на Балтике
Чудовищных последствий для экологии не будет, сказал в эфире НСН Николай Шабалин, а выбросы метана в атмосферу не станут глобальными, подтвердил Роберт Нигматулин.
Экологический ущерб от аварий на газопроводе «Северный поток» будет в тысячи раз меньше, чем, если бы подобное случилось на нефтепроводе, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» исполнительный директор Центра морских исследований МГУ Николай Шабалин.
Ранее сообщалось, что на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», проходящих через Балтийское море, выявлены беспрецедентные повреждения, причиной которых могла стать диверсия.
«На моей памяти такой масштабный прорыв подводного газопровода случился впервые. Говорить о чудовищной угрозе экосистеме Балтики не приходится, но негативный эффект будет. Если бы это была нефть, она бы растекалась, образовывала пленку размером сотни или тысячи квадратных километров, которую тащило бы по Балтике и выбрасывало на берег, где все бы умирали. В нее попадали бы птицы, это бы был мрак и ужас. А с газом все проще, он гораздо экологичнее. По масштабам это несопоставимо с нефтепроводом, ущерб будет в тысячи раз меньше. Гибель, конечно, будет, но она будет локальной и приуроченной к месту аварии плюс в небольшой акватории вокруг него», - сказал Шабалин.
Он объяснил, чем отличается подводная утечка газа от разлива нефти.
«Утечки газа, в отличие от утечек нефти, не настолько токсичны и опасны. Утечка нефти приводит к образованию пленки на поверхности воды, а потом нефть оседает на дно, уничтожая все. От газа ущерб меньше, по факту он идет снизу вверх и отправляется в атмосферу», - указал эксперт.
Шабалин также отметил, что район аварии сейчас закрыт для гражданского судоходства.
«Угроза мореплаванию, безусловно, есть, поскольку со дна идет фонтан газа под огромным давлением. При этом власти Дании довольно оперативно отреагировали и закрыли для судоходства квадрат повреждения для гражданских судов. Там сейчас военные и технические суда Дании и Швеции смотрят, что происходит», - заключил исполнительный директор Центра морских исследований МГУ.
Со своей стороны, научный руководитель Института океанологии РАН Роберт Нигматулин подтвердил «Радиоточке НСН», что авария на «Северном потоке» не приведет к экологической катастрофе.
«Оттуда выходит метан, который является очень сильным парниковым газом. Это может ухудшить воздействие на климат. Ежегодно в атмосферу попадает 500 млн тонн метана, 350 млн из которых это антропогенный фактор – нефтяные производства, сельское хозяйство и так далее. Я думаю, в этом газопроводе было около миллиона тонн метана. Глобального влияния это не окажет. На океан также не будет большого влияния – он плохо растворяется и будет выходить. Плюс трубу перекроют и это остановится. Поэтому глобальной трагедии, конечно, не будет», - заверил Нигматулин.
Заведующий отделом исследования энергетического комплекса мира и России ИНЭИ РАН Вячеслав Кулагин говорил «Радиоточке НСН», что ремонт газопроводов может затянуться на неопределенные срок. При этом в Германии опасаются, что эти газопроводы потеряны навсегда.
Со своей стороны, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснял НСН, что диверсия на газопроводах могла быть выгодна США.
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