В «Крокусе» предоставили следствию всю информацию на используемые стройматериалы

В «Крокус Сити Холле» прокомментировали информацию о том, что стены зрительного зала, как сообщал источник ТАСС, могли быть отделаны горючими материалами.

Crocus Group предоставила следствию всю документацию на материалы, которые использовались при возведении. Материалы соответствуют всем стандартам, сообщили в пресс-службе компании.