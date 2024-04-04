В «Крокусе» предоставили следствию всю информацию на используемые стройматериалы
В «Крокус Сити Холле» прокомментировали информацию о том, что стены зрительного зала, как сообщал источник ТАСС, могли быть отделаны горючими материалами.
Crocus Group предоставила следствию всю документацию на материалы, которые использовались при возведении. Материалы соответствуют всем стандартам, сообщили в пресс-службе компании.
Также уточняется, что компания на данный момент активно сотрудничает с правоохранительными органами.
Негорючие материалы при строительстве зданий должны использоваться только на путях эвакуации, к другим помещениям, а также к декору требований нет, заявил ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов в беседе с «Радиоточкой НСН».
В этом плане к «Крокусу» нет никаких вопросов, но стоит дождаться результатов экспертизы, считает специалист. По его словам, предварительно «виноват» может оказаться излишний декор, который использовался для оформления зала в различных частях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru