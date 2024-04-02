Эмин Агаларов: Если бы это был обычный пожар, спаслись бы все
Если бы в «Крокус Сити Холле» не использовались горючие вещества при поджоге, все, кто находились в здании могли бы спастись. Об этом в интервью Forbes рассказал сын владельца и президента Crocus Group Араза Агаларова Эмин Агаларов.
«Если бы это был обычный пожар без поджога с горючими жидкостями, то я предполагаю, что спаслись бы все», - сказал он.
По словам Агаларова, пожарные системы не могут справляться с поджогом с горючими смесями. В ином случае пожаров бы не было вовсе.
Ранее пострадавшие в ходе теракта в «Крокус Сити Холле» подали в Следственный комитет РФ заявление о возбуждении уголовного дела против владельцев концертного зала об оказании небезопасных услуг, напоминает «Радиоточка НСН».
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