Эмин Агаларов: Если бы это был обычный пожар, спаслись бы все

«Если бы это был обычный пожар без поджога с горючими жидкостями, то я предполагаю, что спаслись бы все», - сказал он.

По словам Агаларова, пожарные системы не могут справляться с поджогом с горючими смесями. В ином случае пожаров бы не было вовсе.

Ранее пострадавшие в ходе теракта в «Крокус Сити Холле» подали в Следственный комитет РФ заявление о возбуждении уголовного дела против владельцев концертного зала об оказании небезопасных услуг, напоминает «Радиоточка НСН».

