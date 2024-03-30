Следователи допросили ответственного за пожарную безопасность в «Крокусе»

«Допрос связан с мерами по обеспечению пожарной безопасности и системами противопожарной защиты, которые были установлены в "Крокус сити холле"», — поделился собеседник агентства.

Другие детали не уточняются.

Ранее ряд очевидцев теракта в «Крокусе» заявили, что после стрельбы и пожара в здании не работали системы автоматического пожаротушения и дымоудаления. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить состояние противопожарной безопасности объекта и проанализировать работоспособность защитных систем.

