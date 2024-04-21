Большая вода: Спасатели помогают пострадавшим от паводка в Оренбурге, Тюмени, Кургане

Также под водой находятся пять низководных мостов и 14 участков автодорог, сообщает ведомство.

Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана за сутки снизился на девять сантиметров и утром в воскресенье составил 1 004 сантиметра, сообщила пресс-служба Курганской области в Telegram-канале.

«Вода в Кургане стабилизировалась и потихоньку пошла на спад. Это не повод расслабиться, так как сейчас основная задача здесь - держать дамбу до снижения уровня ниже опасного», - подчеркнул губернатор региона Вадим Шумков.

По данным спасателей, в регионе эвакуированы 15 052 человека, в том числе 2 258 детей.