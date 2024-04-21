Большая вода: Спасатели помогают пострадавшим от паводка в Оренбурге, Тюмени, Кургане
В Оренбургской, Тюменской, Курганской областях спасатели помогают пострадавшим. Уровень воды начал спадать.
В восьми муниципальных образованиях Курганской области остаются затопленными 2 176 жилых и 3 380 дачных домов. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале 21 апреля.
Также под водой находятся пять низководных мостов и 14 участков автодорог, сообщает ведомство.
Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана за сутки снизился на девять сантиметров и утром в воскресенье составил 1 004 сантиметра, сообщила пресс-служба Курганской области в Telegram-канале.
«Вода в Кургане стабилизировалась и потихоньку пошла на спад. Это не повод расслабиться, так как сейчас основная задача здесь - держать дамбу до снижения уровня ниже опасного», - подчеркнул губернатор региона Вадим Шумков.
По данным спасателей, в регионе эвакуированы 15 052 человека, в том числе 2 258 детей.
В Оренбургской области, по данным МЧС России, за сутки от воды освободились более 1 100 жилых домов и 1 200 приусадебных участков. Затопленными остаются 12 845 жилых домов и 20 376 приусадебных участков. Всего эвакуированы 17 443 человека.
Уровень воды в реке Урал стремительно снижается в районе Оренбурга — 960 см и Орска — 506 см, сообщает пресс-служба Оренбургской области в Telegram-канале.
Одна из главных проблем в области из-за подтопления – очистка воды. В Орске используют для очистки воды из реки Елшанки комплексную станцию. За сутки для жителей отфильтровали 16,5 кубов технической воды.
Кроме того, в Орске и Оренбурге откачивают воду с улиц и из домов. За сутки, по данным МЧС РФ, перекачено более 30 000 тонн.
В Оренбуржье продолжается санитарная обработка территорий, освободившихся от паводка. Санитарная обработка уже проведена на площади более 15 кв. км. На эти цели было закуплено 50 тонн дезсредств. В первоочередном порядке проводится обработка жилых домов и объектов социальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба правительства региона.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер рассказал о восстановлении работы трансформаторной подстанции.
«На трансформаторной подстанции у села Ивановка Оренбургского района, от которой запитаны объекты водозабора, с завтрашнего дня начнутся ремонтные работы. Как и в Орске, дорога была затоплена паводковыми водами. Энергетики добирались на вездеходе-амфибии «Архант», который доставили из Санкт-Петербурга», - написал он в Telegram-канале.
В регионе почти 44 тысячи пострадавших уже получили финансовую помощь, сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба правительства Оренбургской области.
Единовременную помощь в размере 20 тысяч рублей получили 43 009 человек, выплаты в связи с утратой имущества первой необходимости - 759 жителей. В целом гражданам выдали 804,13 миллиона рублей.
Всего за получением финансовой помощи обратились 385 169 человек. Специалисты приняли 383 032 обращения, сообщают власти.
В Тюменской области в 17 населенных пунктах и 4 СНТ подтоплено 98 домов, 444 дачных дома, 646 приусадебных участков, отмечает МЧС РФ в своем Telegram-канале.
По официальным данным, эвакуированы более 3 000 человек, 418 - в пункты временного размещения.
Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал ситуацию с паводком напряженной.
«Река Ишим в городе превысила отметку в 10,5 метров. Прирост за сутки – 140 см. Интенсивность снизилась, в ближайшее время ожидаем максимума», – отметил губернатор региона в своем Telegram.
По его словам, специалисты следят за состоянием гидротехнических сооружений - люди работают круглосуточно, подчеркнул Моор.
В Ишимский район специалисты МЧС России за несколько часов выложили второй круг защитной дамбы. Также сотрудники МЧС России укрепляют дамбы в селах Казанское и Огнёво.
В перевозке населения с подтопленных территорий задействованы инспекторы ГИМС . Всего в регионе задействовано 3 100 человек и 742 единицы техники группировки МЧС РФ.
Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков назвал паводковую ситуацию напряженной, в регионе продолжают свою работу спасатели, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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