Жители затопленного тюменского села заявили, что им «всего хватает»

Он уточнил, что воду в село привозят на лодках, а вот хлеба пока нет, но его «пообещали привезти завтра».

Дмитрий отметил, что большая часть жителей отказалась от эвакуации. Чтобы спасти вещи от воды, он и его односельчане переносят их на вторые этажи домов или чердаки, а домашний скот перегоняют к соседям, чьи дома расположены на более высоких улицах.

«Люди все сплочённые стали, общительные, помощь все предлагают друг другу», — заключил мужчина.

Ранее президент РФ Владимир Путин раскритиковал губернатора Тюменской области Александра Моора, который назвал «упёртыми» людей, отказавшихся от эвакуации из зоны паводков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

