Жители затопленного тюменского села заявили, что им «всего хватает»
Жителям попавшего в зону подтопления села Афонькино в Тюменской области пока «всего хватает». Об этом Газете.Ru заявил проживающий в населённом пункте мужчина по имени Дмитрий.
Он уточнил, что воду в село привозят на лодках, а вот хлеба пока нет, но его «пообещали привезти завтра».
Дмитрий отметил, что большая часть жителей отказалась от эвакуации. Чтобы спасти вещи от воды, он и его односельчане переносят их на вторые этажи домов или чердаки, а домашний скот перегоняют к соседям, чьи дома расположены на более высоких улицах.
«Люди все сплочённые стали, общительные, помощь все предлагают друг другу», — заключил мужчина.
Ранее президент РФ Владимир Путин раскритиковал губернатора Тюменской области Александра Моора, который назвал «упёртыми» людей, отказавшихся от эвакуации из зоны паводков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru