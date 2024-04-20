Уровень воды в реке Ишим под Тюменью достиг критериев явления «половодье»
Уровень воды в реке Ишим у одноменного города в Тюменской области достиг отметки опасного явления «половодье» — 861 см. Об этом сообщила администрация Ишима в в официальном Telegram-канале.
«20 апреля на 2 часа местного времени (00:00 мск) уровень [воды] составил 861 см над нулем поста», — отметили власти.
По данным администрации города, подъем воды продолжается, возможны затопления низководных мостов, садоводческих участков, сельхозземель, а также нарушение дорожного сообщения.
Ранее срочную эвакуацию объявили в пяти населенных пунктах Ишимского района из-за опасности затопления.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru