Уровень воды в реке Ишим под Тюменью достиг критериев явления «половодье»

Уровень воды в реке Ишим у одноменного города в Тюменской области достиг отметки опасного явления «половодье» — 861 см. Об этом сообщила администрация Ишима в в официальном Telegram-канале.

За сутки уровень воды в Ишиме в Тюменской области вырос более чем на 3 метра

«20 апреля на 2 часа местного времени (00:00 мск) уровень [воды] составил 861 см над нулем поста», — отметили власти.

По данным администрации города, подъем воды продолжается, возможны затопления низководных мостов, садоводческих участков, сельхозземель, а также нарушение дорожного сообщения.

Ранее срочную эвакуацию объявили в пяти населенных пунктах Ишимского района из-за опасности затопления.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
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