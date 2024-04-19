За сутки уровень воды в Ишиме в Тюменской области вырос более чем на 3 метра
За сутки уровень воды в реке Ишим у города Ишим вырос более чем на три метра, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.
По его словам, вода продолжает стремительно прибывать. При этом на данный момент уже затоплены дороги, ведущие в село Лариха Ишимского района.
«Вчера проезжал там. Сегодня трасса закрыта», — добавил глава региона.
Ранее в пяти населенных пунктах Тюменской области объявили срочную эвакуацию из-за опасности затопления. Меры касаются деревень Синицына и Симонова, поселков Детский Дом, Дом Отдыха, Детский Санаторий, напоминает «Радиоточка НСН».
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