В центре Кургана отключили водоснабжение из-за паводка

Агентство сообщило, что в воскресенье на Кирова приехал водовоз. Люди выстроились в очередь с большими бутылями.

По словам одной из местных жительниц, в ряде районов города, оказавшихся в зоне подтопления, также отключили водоснабжение.

В восьми муниципальных образованиях Курганской области остаются затопленными 2 176 жилых домов 3 380 дачных домов. С 8 апреля в регионе действует режим ЧС, напоминает «Радиоточка НСН».

