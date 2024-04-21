В центре Кургана отключили водоснабжение из-за паводка

Дома по улице Кирова в центре Кургана отключили от водоснабжения после того, как одно из зданий возле дамбы начало затапливать водой из-под насыпи, передает РИА Новости.

В Кургане эвакуируют живущих вблизи дамбы

Агентство сообщило, что в воскресенье на Кирова приехал водовоз. Люди выстроились в очередь с большими бутылями.

По словам одной из местных жительниц, в ряде районов города, оказавшихся в зоне подтопления, также отключили водоснабжение.

В восьми муниципальных образованиях Курганской области остаются затопленными 2 176 жилых домов 3 380 дачных домов. С 8 апреля в регионе действует режим ЧС, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: vk.com/kurgan_region
ТЕГИ:НаводнениеПаводокКурган

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