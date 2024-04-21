В центре Кургана отключили водоснабжение из-за паводка
Дома по улице Кирова в центре Кургана отключили от водоснабжения после того, как одно из зданий возле дамбы начало затапливать водой из-под насыпи, передает РИА Новости.
Агентство сообщило, что в воскресенье на Кирова приехал водовоз. Люди выстроились в очередь с большими бутылями.
По словам одной из местных жительниц, в ряде районов города, оказавшихся в зоне подтопления, также отключили водоснабжение.
В восьми муниципальных образованиях Курганской области остаются затопленными 2 176 жилых домов 3 380 дачных домов. С 8 апреля в регионе действует режим ЧС, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Техосмотр – для водителей: МВД предлагает изменить требования ТО
- В Подмосковье мужчина случайно застрелил шестилетнюю девочку
- Netflix: второй сезон «Игры в кальмара» выйдет до конца года
- Президент Швейцарии направила письмо Путину после его переизбрания
- NYT: Дени Вильнев начал подготовку к съемкам третьей «Дюны»
- Тысячи жизней: Украина получит финансовую помощь от США
- Оппозиция Молдавии на съезде в Москве объявила о создании блока «Победа»
- Sabah: «Спартак» предложил контракт тренеру турецкого «Галатасарая»
- Минобороны: ВС РФ полностью освободили населенный пункт Богдановка
- Роскомнадзор ограничил доступ к сайту организации «Репортеры без границ»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru