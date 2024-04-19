Власти Оренбуржья освободили от транспортного налога владельцев утонувших машин
Власти Оренбургской области приняли решение на год освободить от транспортного налога владельцев затонувших во время паводка автомобилей. об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Денис Паслер.
По его словам, это касается как граждан, так и организаций и индивидуальных предпринимателей, а также самозанятых.
«Также приняли ряд изменений в региональные законы по мерам поддержки граждан и бизнеса», - добавил он.
Паслер уточнил, что юрлица были освобождены от налога на пострадавшую недвижимость, а для пострадавших организаций и ИП, а также сельхозпредприятий, ввели пониженные налоговые ставки.
Ранее глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин заявил, что компенсация для тех, кто полностью утратил жилье в результате паводка, будет установлена из расчета 68,7 тысяч рублей за квадратный метр, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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