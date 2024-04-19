Власти Оренбуржья освободили от транспортного налога владельцев утонувших машин

По его словам, это касается как граждан, так и организаций и индивидуальных предпринимателей, а также самозанятых.

«Также приняли ряд изменений в региональные законы по мерам поддержки граждан и бизнеса», - добавил он.

Паслер уточнил, что юрлица были освобождены от налога на пострадавшую недвижимость, а для пострадавших организаций и ИП, а также сельхозпредприятий, ввели пониженные налоговые ставки.

Ранее глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин заявил, что компенсация для тех, кто полностью утратил жилье в результате паводка, будет установлена из расчета 68,7 тысяч рублей за квадратный метр, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

