СМИ: Несовершеннолетний россиянин погиб на горнолыжном курорте в Турции

Несовершеннолетний российский турист погиб на горнолыжном курорте Эрджиес в провинции Кайсери в Турции. Об этом сообщает телеканал Habertürk.

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Уточняется, что 15-летний турист из России упал во время катания. Полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью.

«Туриста госпитализировали, но несмотря на все усилия врачей он скончался», - говорится в сообщении канала.

Ранее в Таиланде в результате ДТП с автобусом пострадали 27 российских туристов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
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