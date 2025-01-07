СМИ: Несовершеннолетний россиянин погиб на горнолыжном курорте в Турции
7 января 202514:48
Несовершеннолетний российский турист погиб на горнолыжном курорте Эрджиес в провинции Кайсери в Турции. Об этом сообщает телеканал Habertürk.
Уточняется, что 15-летний турист из России упал во время катания. Полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью.
«Туриста госпитализировали, но несмотря на все усилия врачей он скончался», - говорится в сообщении канала.
Ранее в Таиланде в результате ДТП с автобусом пострадали 27 российских туристов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru