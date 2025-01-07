СМИ: В Москве ограбили квартиру певицы Юлии Паршуты
7 января 202511:50
Квартиру певицы и актрисы Юлии Паршуты в центре Москвы ограбили во время новогодних праздников. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным СМИ, неизвестные проникли в жилье, когда Паршуты не было дома. Злоумышленники попали в квартиру и затем вскрыли сейф.
«Воры вынесли из квартиры Паршуты деньги и украшения. Точная сумма ущерба устанавливается», — пишет «112».
После инцидента проводится проверка.
Ранее мужчину, который обокрал квартиру актрисы Юлии Рутберг и похитил 2,5 млн рублей, приговорили к двум годам заключения.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru