СМИ: В Москве ограбили квартиру певицы Юлии Паршуты

Квартиру певицы и актрисы Юлии Паршуты в центре Москвы ограбили во время новогодних праздников. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным СМИ, неизвестные проникли в жилье, когда Паршуты не было дома. Злоумышленники попали в квартиру и затем вскрыли сейф.

«Воры вынесли из квартиры Паршуты деньги и украшения. Точная сумма ущерба устанавливается», — пишет «112».

После инцидента проводится проверка.

Ранее мужчину, который обокрал квартиру актрисы Юлии Рутберг и похитил 2,5 млн рублей, приговорили к двум годам заключения.

